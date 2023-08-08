Симоне Реста: Борьба становится более острой, это плюс

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Машины Формулы 1 последнего поколения создавались командами чемпионата на основе очень жёстко составленного технического регламента – столь строгих ограничении никогда раньше в истории Формулы 1 не было.

Симоне Реста, технический директор Haas, хотя и признаёт, что такой подход ему не слишком нравится, тем не менее, считает, что регламент Формулы 1 и должен быть таким. Несмотря на явное доминирование Red Bull Racing, борьба на трассах носит более острый и яркий характер, чем в предыдущие годы.

«Можно посмотреть на всё под другим углом, – приводит слова Ресты издание Speedcafe. – Полагаю, чисто с технической точки зрения, если в целом посмотреть на то, что можно делать, а что делать нельзя, и добавить к этому лимит общих расходов, то можно сказать, что всё чётко и понятно. Уже этого может быть достаточно, чтобы закрыть тему.

С другой стороны, если смотреть на всё скорее с позиций менеджера, то я вижу, что в нашем спорте определённые плюсы проявляются в том, что команды несколько сблизились по уровню результатов и отрывы между ними сократились».

Один из принципов, которым руководствуются составители технического регламента современной Формулы 1, связан с необходимостью обуздать рост расходов, даже если это ограничивает свободу инженерного творчества, и Реста относится к этому с пониманием.

«Полагаю, в последние годы мы видим, что хотя разница в скоростях между самыми быстрыми машинами и всеми остальными остаётся, в целом эта разница уменьшается, – считает технический директор Haas. – Борьба в середине пелотона становится всё более острой. Со спортивной точки зрения, это плюс.

Хотя мне не особенно нравится этот технический регламент – впрочем, никому из инженеров он не слишком нравится. В нём есть дополнительные ограничения, которые всем несколько усложняют жизнь, но в скобках замечу, что именно они, вероятно, являются своего рода сдерживающим фактором, благодаря которому разницу (в скоростях) между машинами удаётся сократить».

Поскольку, несмотря на все минусы, по общему мнению, соперничество между командами Формулы 1 становится более острым, и гонки проходят более интересно, то можно предположить, что в целом эти же принципы будут заложены и в новый технический регламент, который вступит в силу в 2026 году.