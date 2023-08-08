В Alpine готовы потребовать компенсацию от Пиастри

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Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр считает, что у Оскара Пиастри есть контракт, обязывающий австралийского гонщика выступать за команду в следующем сезоне. В случае, если Пиастри откажется его выполнять, Alpine оставляет за собой право потребовать денежную компенсацию.

Отмар Сафнауэр: «У нас есть контракт с Пиастри, который он подписал в ноябре. Мы поговорили с нашими юристами, и они сказали, что это обязывающий контракт, по которому мы можем посадить Оскара в одну из наших машин в 2023-м. Именно поэтому мы и выпустили заявление, что он будет выступать за нас.

Более того, другая часть контракта позволяла нам отдать Оскара в аренду другой команде, а затем вернуть в 2024-м. Мы рассчитывали продолжить сотрудничество с Фернандо Алонсо в 2023-м, а в 2024-м взять Оскара. Именно поэтому я на всех пресс-конференциях говорил, что Пиастри будет выступать в Формуле 1 – или за нас, или в аренде, если Алонсо останется. Однако по какой-то причине, спросите его сами, Фернандо решил перейти в Aston Martin, а мы начали прорабатывать контракт с Пиастри.

Посмотрим, к каким юридическим последствиям приведёт эта история. Мы считаем, что у нас есть контракт, обязывающий Оскара выступать за нас. Если по какой-то причине Пиастри не будет за рулём нашей машины, а я считаю, что будет, то ничего страшного – я уже получил 14 звонков от гонщиков, которые заинтересованы выступать за Alpine.

Мы занимаем четвёртое место в Кубке конструкторов, Эстебан Окон – сильный напарник, у нас есть планы, как бороться за более высокие места, у нас собственная силовая установка и 850 сотрудников. Нет ничего удивительного в том, что мне позвонили столько гонщиков, но из четырнадцати кандидатов в финальном списке остались только четверо. И Пиастри в их числе.

Посмотрим, к чему приведут наши юридические разбирательства с Оскаром. По контракту мы обязаны были поддерживать его карьеру до прихода в Формулу 1, инвестируя много денег. Нужно учитывать, что в прошлом году он проехал 3500 километров за время семи дней тестов, а это недешёвое удовольствие. Стоимость одной только силовой установки составила 1 750 000 евро. А ещё оплата работы механиков, перелёты.

Мы потратили очень много денег, чтобы подготовить Пиастри к Формуле 1. Если он не будет выступать за нас, то вполне логично будет потребовать компенсацию».