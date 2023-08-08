Следить

Автоспорт

В Австралии начинают продажи билетов на Гран При 2024 года

В Австралии начинают продажи билетов на Гран При 2024 года

До конца чемпионата остаётся ещё несколько месяцев, до начала следующего – вообще больше полугода, но промоутеры гонок уже объявляют о старте билетных кампаний. Сегодня организаторы Гран При Австралии сделали официальное заявление о том, что билеты на гонку, которая пройдёт в мельбурнском Альберт-парке 24 марта 2024-го, поступят в продажу 29 августа.

Постоянные клиенты, зарегистрированные на онлайн-сервисе Ticketmaster, смогут приобрести билеты на день раньше. В компании Australian Grand Prix Corporation (AGPC) в качестве особого момента, привлекательного для публики, используют тот факт, что впервые с 2013 года на старт гонки могут выйти как минимум два австралийца.

Тогда, более десяти лет назад, это были Марк Уэббер и Даниэль Риккардо, а сейчас высока вероятность, что Оскар Пиастри будет не единственным представителем «Зелёного континента» на стартовом поле Альберт-парка. Кстати, популярность Пиастри на родине стремительно растёт, поскольку растут и его результаты на трассах чемпионата.

Риккардо заменил Ника де Вриза в составе AlphaTauri, вернувшись в Формулу 1 посередине сезона, и в целом неплохо себя показал, хотя вопрос о том, чем он будет заниматься в следующем году, пока остаётся открытым.

Но есть ведь ещё Джек Дуэн, гонщик Формулы 2, одержавший две победы подряд на столь разных трассах, как Хунгароринг и Спа, и пообещавший сделать всё, чтобы побороться за титул. Он также выполняет обязанности резервного пилота Alpine F1, и нельзя исключать, что его ждёт дебют в Формуле 1.

«В марте Мельбурн вновь охватит лихорадка Формулы 1, а это значит, что будут созданы новые рабочие места, и местный бизнес получит дополнительный импульс, – заявил Стив Димопулос, министр туризма, спорта и массовых мероприятий штата Виктория. – На двух предыдущих Гран При Австралии были побиты рекорды посещаемости, а гонка следующего года обещает стать ещё более масштабным событием.

Эта гонка даст поклонникам автоспорта очередной повод насладиться всем лучшим, что может предложить нас штат».

Дейл Нарделла, исполняющий обязанности директора AGPC, объяснил, для чего они решили так заранее начать продажи билетов на гонку следующего года: «Поскольку в 2023-м спрос на билеты был очень высоким, мы хотели дать болельщикам как можно больше времени на составление планов, связанных с Гран При Австралии-2024, особенно для тех, кто собирается приехать на гонку из других частей страны или из-за рубежа.

Для австралийского автоспорта настало прекрасное время, ведь так много наших гонщиков выступают в самых разных категориях, и нам хочется поскорее вновь пригласить лучших пилотов мира в Альберт-парк в марте».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Теннис

Костюк вышла во второй круг парного турнира WTA 1000 в Монреале

Автоспорт

В Австралии начинают продажи билетов на Гран При 2024 года

Бокс

Фьюри обдумывает завершение карьеры

Баскетбол

Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов: Мы полностью изменили стиль игры, поэтому некоторым игрокам было трудно перестроиться

Автоспорт

Монтойя: На RB19 мог бы побеждать не только Ферстаппен

Теннис

Виктория Азаренко об отказе украинцев от рукопожатий с игроками из рф и рб: «Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить»

Теннис

Калинина уступила Стивенсу на старте турнира в Монреале

Автоспорт

Роман Русинов: Я рад, что мы победили

Теннис

Рейтинг WTA, Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды, Свитолина продолжает подниматься в мировой классификации

Автоспорт

В Alpine готовы потребовать компенсацию от Пиастри

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт