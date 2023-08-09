Фамен: Происходящее не скажется на результатах команды

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Неожиданное увольнение всех топ-менеджеров Alpine F1, о котором стало известно в дни бельгийского уик-энда, не должно сказаться на результатах команды, а в долгосрочной перспективе лишь принесёт ей пользу – такова суть комментариев, которые сейчас даёт Брюно Фамен. Именно ему, вице-президенту Alpine, поручено возглавить команду в переходный период.

С одной стороны, недовольство руководства концерна Renault можно понять, ведь его заводская команда в этом сезоне показывает явно не те результаты, которых от неё ждут; с другой, Alpine F1 осталась без лидеров, что вряд ли способствует повышению эффективности её работы.

Тем не менее, Фамен уверен, что это правильное решение.

«Конечно, мы понимаем, что перемены необходимы, и теперь мы должны проанализировать сложившуюся ситуацию и проследить за её развитием, – заявил он, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Но нет абсолютно никакой спешки, и происходящее никак не скажется на текущих результатах команды. Наоборот, всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы в среднесрочной перспективе и в будущем добиться улучшения этих результатов.

Всегда важно, чтобы команда действовала сплочённо, и, как я уже объяснял, идея в том, чтобы добиться полной отдачи от всех людей, кто работает в Энстоуне. В конечном итоге, мы решили расстаться с Аланом Пермейном и Отмаром Сафнауэром, потому что команда была недостаточно сплочённой.

Это решение было принято не три месяца назад. Но это часть процесса, в ходе которого мы выясняем, что нужно сделать, чтобы команда стала лучше, а мы могли перейти ко второй фазе проекта Alpine в Формуле 1…»