Формула E: Робин Фряйнс возвращается в Envision

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Робин Фряйнс возвращается в команду Envision Racing, за которую выступал в Формуле E с 2018-го по 2022 гг. – опытный голландец заменит Ника Кэссиди, подписавшего контракт с Jaguar.

Робин Фряйнс: «Я очень рад, что после годичного перерыва вновь буду сотрудничать с Envision Racing, и у меня такое чувство, что я возвращаюсь домой. Здорово, что я присоединюсь к команде, только что выигравшей чемпионат.

Envision Racing сражалась в первых рядах практически в каждом сезоне, и мне хочется поскорее приступить к работе. У нас отличная машина, поэтому цель состоит в том, чтобы стать конкурентоспособными, в чём я не сомневаюсь. Я намерен бороться за победу в чемпионате».

На счету Фряйнса две победы в гонках Формулы E – он поднимался на высшую ступень подиума в Париже и Нью-Йорке в 2019 году, причём это был его первый сезон в составе Envision. В следующем году его напарником будет Себастьен Буэми, выступающий в Формуле E с самого первого сезона, выигравший титул в 2016-м и ещё трижды становившийся вице-чемпионом.