Кристиан Хорнер: Макс хочет выиграть всё!

В Бельгии Макс Ферстаппен одержал восьмую победу подряд, а всего в этом году он выиграл уже десять гонок, и это не считая побед в субботних спринтах – разумеется, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, не скупится на похвалы в адрес своего гонщика.

«Уик-энд в Спа сложился отлично, мы выиграли и спринт, и Гран При, причём команда по-настоящему доминировала в гонке, обеспечив победный дубль, – прокомментировал Хорнер в эфире австрийского телеканала ServusTV. – Макс Ферстаппен и Серхио Перес прекрасно выступили, но также вся команда действовала отлично, в том числе сотрудники, работавшие на базе в Милтон-Кинсе.

Макс хочет выиграть всё, причём он видит всё, что происходит на трассе, например, знает, когда есть возможность провести пит-стоп без потери позиции. Он в курсе всего, что происходит вокруг него по ходу гонки.

Работая в кокпите, он постоянно сообщает команде о своих запросах. Это говорит о том, что у него остаётся большой запас сил и энергии, даже когда он ведёт гонку. Он анализирует всё, что происходит на трассе, состояние резины, действия других гонщиков, а может быть, даже успевает подумать о том, чего бы ему съесть на ужин.

Наша команда даже не мечтала о том, чтобы выиграть все уже состоявшиеся гонки сезона, но теперь нам хочется развить этот успех и в Зандфорте продолжить победную серию, ведь в Нидерландах нас ждёт ещё один безумный уик-энд.

После летнего перерыва команда вернётся со свежими силами и боевым настроем перед оставшимися гонками сезона».