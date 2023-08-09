Марк Уэббер гордится успехами Оскара Пиастри

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Марк Уэббер ныне занимается карьерой Оскара Пиастри, которого считают одним из самых ярких талантов нового поколения, и по праву гордится своим протеже, который в последнее время добился неплохих результатов, выступая за McLaren.

Первые очки Оскар заработал в своей третьей гонке, причём это был его домашний Гран При Австралии, в Великобритании финишировал 4-м, в Венгрии показал 4-й результат в квалификации и занял 5-е место в гонке, а в Бельгии заработал 7 очков за 2-е место в субботнем спринте, вот только в воскресенье ему не повезло – на старте он не смог избежать контакта с Ferrari Карлоса Сайнса, что привело к сходу.

«Полагаю, несколько предыдущих недель были исключительно успешным периодом для всей команды McLaren, – поделился бывший гонщик в интервью официальному сайту чемпионата. – Уровень результатов становится всё выше, и тут нечего скромничать.

Думаю, многие уже забыли, что в прошлом году Оскар не выступал в гонках, поэтому на старте сезона ему понадобилось время, чтобы «вкатиться». При этом он дебютант Формулы 1, никогда не выступал в этом чемпионате и в предыдущие 15 месяцев почти не садился за руль.

Его напарник, Ландо Норрис, исключительный гонщик, профессионал высочайшего уровня, мы это знаем, но Оскар уже к нему подтягивается. Разумеется, мы все очень им гордимся. Для новичка он выступает невероятно здорово, но зная его, я не сомневаюсь, что он продолжит упорно трудиться и будет стремиться к более высоким результатам».

После 12 гонок сезона на счету Пиастри 34 очка, и он занимает 11-ю строчку личного зачёта, а его напарник находится на 8-м месте с 69-ю очками.