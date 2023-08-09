McLaren и Toyota Racing Europe – 12 лет сотрудничества

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Уже более десяти лет европейское подразделение Toyota Gazoo Racing оказывает техническую поддержку командам Формулы 1. В своё время заводская команда японского концерна и McLaren были соперниками на трассах чемпионата мира, но в конце 2009-го Toyota ушла из Формулы 1, однако через год началось сотрудничество двух компаний, которое продолжается и по сей день.

McLaren Racing активно использует аэродинамическую трубу технического центра Toyota в Кёльне: все машины команды начиная с MP4-26 до MCL60 разрабатывались на основе этих исследований.

Роб Лёпен, управляющий директор Toyota Gazoo Racing Europe (TGR-E): «Мы гордимся тем, что на протяжении долгого периода играем определённую роль в истории McLaren в Формуле 1.

У нас установились доверительные отношения, мы сотрудничаем уже 12 лет, что говорит о взаимном доверии между двумя организациями, а также о той большой работе, которую проделали сотрудники TGR-E и McLaren, чтобы это сотрудничество стало успешным. Мы искренне благодарны McLaren за доверие, проверенное временем».

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren: «Аэродинамическая труба и инфраструктура TGR-E играли ключевую роль в разработке машин McLaren в течение минувших 12 лет. Машины, создававшиеся в этом центре, в период с 2011-го по 2023 гг. выиграли 14 Гран При и ещё 29 раз финишировали в первой тройке.

Поддержка TGR-E была неоценимой, у нас сложились хорошие рабочие отношения, и мы также использовали дополнительные производственные возможности кёльнского центра в процессе модернизации наших машин.

Поскольку вскоре вступит в строй наша собственная аэродинамическая труба, расположенная на территории базы в Уокинге, что позволит повысить эффективность всех процессов, мы хотим подчеркнуть значимость той работы, что была проделана совместно с TGR-E. Она ключевым образом способствовала прогрессу команды в предыдущий период, поэтому мы благодарим Toyota Gazoo Racing Europe за поддержку».

Кроме того, в этот же период инженеры McLaren широко использовали испытательные стенды TGR-E для тестирования двигателей, трансмиссий и различных узлов гоночных машин.

Хотя теперь в McLaren готовятся проводить исследования в своей новой аэродинамической трубе, вполне вероятно, что сотрудничество двух организаций продолжится уже в ближайшем будущем.

«Наши двери остаются открытыми для McLaren, – добавил Лёпен. – Мы желаем команде успехов в работе с их новой аэродинамической трубой, хотя, разумеется, при этом спектр услуг, которые требуются McLaren от нас, изменится.

Но мы ведём открытый диалог и играем конструктивную роль в процессе интеграции их новой аэродинамической трубы в программу разработки машин. Полагаю, в рамках этой работы мы однозначно продемонстрировали, что Toyota Gazoo Racing Europe может оказывать ценные услуги при реализации инженерных проектов самого высокого уровня. Мы готовы и в будущем сотрудничать с инновационными компаниями, подобными McLaren».