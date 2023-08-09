Отдыхай, как Льюис Хэмилтон!

4

Уже больше недели молчат гоночные моторы, а базы команд Формулы 1 закрыты – летний перерыв в чемпионате в самом разгаре, все отдыхают и набираются сил перед второй частью сезона, которая будет очень плотной – за три месяца пройдёт десять Гран При.

Но это пока впереди, а сейчас надо наслаждаться заслуженной возможностью хотя бы ненадолго расслабиться и отключиться от напряжённых будней паддока.

Например, так, как это сделал Льюис Хэмилтон, поделившись славной фотографией, сделанной где-то на тёплых морях. Точнее, практически в их недрах. Кадр он сопроводил короткой, но вполне логичной подписью, которую можно трактовать, как «Вышел из офиса» или просто «Перерыв в работе».

Джордж Расселл со своей испанской подругой Кармен Монтеро Мундт, давно живущей в Лондоне, тоже проводит время на юге – судя по пейзажам, на Средиземном море или примерно в тех краях.

При этом оба гонщика Mercedes, разумеется, искренне сочувствуют Тото Вольффу, своему руководителю, который в очередной раз не уберёгся, катаясь на горном велосипеде, и мы об этом рассказывали. Будем надеяться, что ему удастся быстро восстановиться.

Гонщик Alpine Пьер Гасли с подругой, португальской моделью Франсишкой «Кикой» Гомеш, отправился на её родину, но не просто веселится в компании друзей в Альгарве, а сочетает приятное с полезным – занимается на тренажёрах и играет в гольф.

Валттери Боттас, как всегда, не слезает с велосипеда даже на каникулах – вместе с Тиффани Кромфелл он уже не первый год подряд летом отправляется в Америку, где собирается принять участие в велогонке в штате Колорадо. Кстати, до этого он уже успел провести презентацию своего джина Oath на борту парома между Хельсинки и Таллинном.

А вот его традиционного дуатлона в Финляндии в этом году не будет, хотя ещё осенью Валттери объявил его даты. Но затем возникли организационные сложности, и соревнования пришлось отменить. Впрочем, Боттас пообещал, что летом 2024 года дуатлон обязательно состоится.

Гуаньюй Чжоу, напарник финна по команде Alfa Romeo, соскучился по родине и улетел из Европы в Китай, откуда поделился снимком с видами Шанхая.

О том, как проводит августовский отпуск Макс Ферстаппен, мало что известно, однако ещё неделю назад действующий чемпион мира опубликовал фото, сделанное в компании с Ландо Норрисом и популярным голландским диджеем и продюсером Мартином Гарриксом. Прокомментировал он его так: «Старт летнего перерыва прошёл просто замечательно! Спасибо Мартину Гарриксу!»

В общем, понятно, что начало каникул было весёлым – наверняка продолжаются они тоже нескучно!