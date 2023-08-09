REC: Три экс-пилота Формулы 1 на подиуме на Игора Драйв

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7 августа на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом прошла четырёхчасовая гонка – второй этап российской серии гонок на выносливость (REC). Болельщики смогли увидеть на подиуме Даниила Квята, Виталия Петрова и Сергея Сироткина, трех российских пилотов, выступавших в Формуле 1.

На старт вышли двадцать три экипажа на автомобилях пяти классов: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro, GT и GT Light. В составе экипажей было немало известных и титулованных гонщиков. Тут и чемпионы мира в гонках на выносливость, и победители «24 часов Ле-Мана», самого престижного марафона планеты, и бывшие гонщики Формулы 1, и многократные чемпионы страны в различных дисциплинах автоспорта.

Гонка прошла на модернизированной трассе «Игора Драйв», длина круга которой увеличилась до 5 183 метров за счет радикально перестроенного третьего сектора.

Квалификацию выиграл экипаж G-Drive Racing № 26, пилоты Роман Русинов, Даниил Квят) на спортпрототипе G-Drive G01, показав время 1.50.474. Целую секунду (1:51.483) проиграл ему экипаж команды Yadro Motorsport (№4, пилоты Сергей Столяров, Ринат Салихов) на Mercedes AMG GT3. Третью строчку на стартовой решетке занял экипаж №13 Capital Racing Team — победитель абсолютного зачета первого этапа REC, (Денис Ременяко и Адам Кристодулу, выступавшие на Mercedes AMG GT3) с результатом 1:52.806.

В «длинных» гонках результат квалификации не имеет решающего значения в отличие от «обычного» кольца. Здесь все решает надёжность техники, слаженная работа всей команды и грамотная тактика пит-стопов.

Гонка получилась предельно насыщенной событиями. Старт выиграл экипаж №13, однако продержался он на лидирующей позиции всего несколько кругов. Как и две недели назад, внимание зрителей было приковано к схватке трио спортпрототипов – команд G- Drive Racing и «БР Инжиниринг» (№17 и №11, спортпрототип российского производства BR03). На протяжении первой части дистанции они несколько раз менялись позициями. А позади них кипела нешуточная борьба между двумя «Мерседесами» №13 и №4 категории GT Pro.

Собственно, эти пять экипажей и стали основными претендентами на победу в абсолюте. Практически каждая серия пит-стопов вносила перестановки в лидирующей группе. В итоге за 40 минут до финишной отсечки времени после завершения очередной серии пит-стопов на первое место вышел экипаж G-Drive Racing.

Роман Русинов, многократный победитель европейских серий гонок на выносливость, уверенно довел гонку до победы. А о плотности борьбы на трассе говорит хотя бы тот факт, что второй призёр – команда Yadro Motorsport (№4) — проиграл победителю всего чуть более минуты. Это также позволило Сергею Столярову и Ринату Салихову занять первое место в классе GT Pro.

Тройку призёров в абсолюте (2-е место в классе Спортпрототип CN) замкнули пилоты программы SMP Racing Михаил Алешин и Виталий Петров (№11, спортпрототип BR03, команда «БР Инжиниринг»).

В самом массовом классе GT уверенную победу одержал экипаж №83 команды Motor Sharks (пилоты Антон Немкин, Иван Лукашевич). В категории GT Light борьба за позицию и вовсе продолжалась до последних кругов. Но в итоге сильнейшим оказался экипаж №53 (Валерий Смирнов, Арина Суханова, команда Mazda Karting Academy).

И наконец в классе спортпрототипов CN 1.6 не было равных экипажу No 14 команды Medved RT, за которую выступали Давид Погосян, Василий Владыкин и Михаил Лобода.

Не у всех гонка прошла гладко. Снова у механиков Marussia GT (No 7, команда IY Engeneering) было много работы. В самом конце квалификации рассыпавшийся подшипник стал причиной появления над трассой красных флагов. А в воскресенье Виталий Ларионов и Михаэль Белов едва ли не половину времени провели в боксах, пока их механики сражались с техническими неполадками.

У Peugeot команды Speed Way Rancho возникли проблемы с маслообменником. Это тем более обидно, ведь в квалификации экипаж №15 был быстр и выиграл поул-позицию в своем классе. Кроме того, нескольким машинам помешали проколы колес…

Что же касается обновленной трассы, то здесь пилоты были единодушны в оценках: после реконструкции кольца Игору Драйв можно ставить в один ряд с лучшими автодромами мира.

Роман Русинов, команда G-Drive, победитель в классе Спортпрототип CN и в абсолютном зачете: «Трасса реально крутая, с очень быстрыми поворотами! Думаю, это одна из лучших трасс, которые сейчас есть в мире.

У нас очень хороший автомобиль, мы выложились на все сто процентов. Это позволило нам уже в дебютной гонке показать отличный результат и одержать победу».

Сергей Столяров, команда Yadro Motorsport, победитель в классе GT Pro:

«Я в восторге и от трассы, и от гонки. Трасса просто шикарная! Очень интересно ехать по ней именно на машине GT3. Основную задачу на гонку мы выполнили. В классе мы первые. Нам не повезло на первом пит-стопе. Из-за поломки заправочного оборудования мы потеряли полторы-две минуты. Дальше мы просто нагоняли то, что потеряли. Но потом все наладилось, и мы приехали, куда хотели».

Михаил Алешин, команда «БР Инжиниринг», директор проекта BR 03 гоночной программы SMP Racing: «Мы отлично провели эту гонку. Машина показала себя очень конкурентоспособной. Вот только со стратегией мы немного прогадали и поэтому приехали третьими, хотя до этого ехали первыми.

Как руководитель проекта я очень доволен результатом. Оба экипажа доехали до финиша на полной скорости без каких-либо проблем. Это отличный результат для всей программы SMP Racing. И это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Я хочу поблагодарить всех в «БР Инжиниринг»: все – большие молодцы!»

Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС: «Следующий этап REC пройдет на трассе Казань-Ринг в сентябре. Мы приглашаем ещё одного российского пилота Ф1, Никиту Мазепина, принять участие в нашей серии. Тогда у нас будет почти королевский флеш-рояль – все российские пилоты Формулы 1 в одной гонке, что очень порадует их болельщиков».

Russian Endurance Challenge (REC) – соревнование по типу гонок на выносливость, отличительные особенности которых – длинная дистанция (гонка продолжается 4 часа и дольше) и смены пилотов по ходу заезда. В нынешнем формате гонки на выносливость проводятся в России с 2015 года.

Победители определяются как в абсолютном зачете, так и в классах. В этом году количество этапов увеличилось до четырех. Впереди еще два этапа: на Казань-Ринге (24 сентября) и Сочи Автодроме (23 октября).

Генеральный организатор серии — АНО «СК АСПАС»; организатор этапа –АНО «Росгонки».