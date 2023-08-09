Сафнауэр: Если соперники сбавят, нам это на руку

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В Alpine F1 надеются, что техническая директива FIA, точнее, новые требования к контрольным планкам, которые вступают в силу на бельгийском этапе чемпионата мира, благоприятно скажутся на конкурентоспособности.

Хотя руководитель заводской команды концерна Renault Отмар Сафнауэр не верит, что техническая директива в полной мере достигнет своих целей, он всё-таки рассчитывает, что она позволит Alpine сократить отставание от лидеров.

«Можно сказать, что нам ещё только предстоит оценить её влияние, поэтому сложно делать прогнозы, – сказал он. – Но мы ничего не имеем против неё, поскольку она вообще не ухудшит наше положение. Поэтому, если соперники несколько сбавят, а мы останемся на прежнем уровне по отношению к ним, то можно надеяться, что наши дела улучшатся».

В 2023 году в FIA собираются ещё больше ужесточить ограничения, связанные с днищем машины, чтобы полностью устранить такое явление, как вертикальные колебания на высоких скоростях, однако, по мнению Сафнауэра, федерации не обязательно вмешиваться, поскольку в ходе модернизации техники команды сами справятся с этой проблемой.

«Для нас лучше всего, если они не будут ничего предпринимать, – заявил руководитель Alpine F1. – В начале года раскачка проявлялась очень заметно – если вы помните, на первых предсезонных тестах практически все машины были ей подвержены.

Однако сейчас, если посмотреть всю гонку полностью, разве вы замечаете раскачку? Уже нет. Поэтому я считаю, что команды смогут естественным образом добиться того, чтобы машины перестали раскачиваться. А вот изменения регламента могут только усугубить проблему. Позади половина сезона, и в конце года вы вообще не услышите жалоб на раскачку. Поэтому лучше всего оставить всё как есть».