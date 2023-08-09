Тото Вольфф: Курс на 2024 год

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Тото Вольфф считает, что, поскольку в Mercedes определились с направлением модернизации машины этого года, то настала пора готовиться к следующему сезону.

Начало чемпионата было для Mercedes непростым, но в Барселоне команда представила весьма масштабный комплекс обновлений, после чего W14 прибавила в стабильности и эффективности. К летнему перерыву команда подошла, достаточно уверенно занимая вторую строчку Кубка конструкторов. Теперь приоритеты меняются, и на первый план выходит работа над новой машиной.

«Курс на 2024 год, и наши паруса уже развёрнуты, – приводит слова Вольффа издание Racer. – Мы по-прежнему работаем над рядом новинок, которые появятся на W14, но я считаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы переключиться на подготовку к следующему году. На нашей нынешней машине очень многое можно оптимизировать и без особого упора на новинки.

Посмотрим, в какой мере нам удастся повысить эффективность машины, при этом продолжая накапливать информацию, которая пригодится в следующем году. Чем больше мы сможем выяснить сейчас, тем лучше мы будем готовы к чемпионату 2024 года и последующим сезонам.

Позитив в том, что мы однозначно нашли правильные направления развития и понимаем, что нужно сделать, чтобы повысить скорость машины. Процесс обретения этого знания был болезненным, поскольку понадобилось время, чтобы основательно переделать машину, когда было принято решение сменить направление модернизации. Кроме того, от всех, кто работает с машиной, потребовались огромные усилия, но теперь в конце туннеля уже виден свет.

Сезон складывается позитивно и с точки зрения работы с силовыми установками: в моторостроительном подразделении Mercedes-AMG HPP все упорно трудятся, чтобы предоставить нам двигатели, которые считаются одними из самых мощных в Формуле 1.

Здесь ключевую роль играет взаимодействие разных подразделений команды. Столь плодотворного сотрудничества Брэкли и Бриксуорта ещё никогда не было. Если говорить о силовых установках, то в этом сезоне всё идёт хорошо. В прошлом году их модернизация была заморожена, с этого года действует мораторий на доработку программного обеспечения, поэтому спектр возможных работ ограничен. Тем не менее, это не сдерживает мотористов, и мы видим, что наши силовые установки отличаются замечательной надёжностью в сочетании с высокой эффективностью.

Это в полной мере относится и к нашим клиентским командам. Первая половина сезона была позитивной и для них, хотя в разной степени, и это тоже свидетельство той работы, которую ведут наши мотористы».