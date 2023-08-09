В Формуле 1 задумались о запрете DRS в квалификациях

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В Формуле 1 задумались о введении запрета на использование системы DRS в квалификациях, и эта мера может прежде всего сказаться на Red Bull Racing.

В дни уик-энда в Спа в очередной раз со всей очевидностью проявилось, насколько важную роль играет эта система, которая на RB19 работает намного эффективнее, чем на машинах соперников.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, для того, чтобы как-то сдержать доминирование команды из Милтон-Кинса, может быть принято решение о запрете применять DRS в квалификациях.

В программу бельгийского уик-энда был включён субботний спринт, поэтому квалификация проходила в пятницу, и на трассе в Спа с её длинными прямыми Макс Ферстаппен выиграл поул с преимуществом перед Шарлем Леклером в 0,820 секунды. Впрочем, затем на машине голландца была заменена коробка передач, из-за чего он потерял пять стартовых позиций, что не помешало ему выиграть гонку.

Но в субботу в квалификации перед спринтом применять DRS было нельзя, поскольку трасса ещё была частично мокрой. В этих условиях Макс всё равно был быстрее всех, однако он опередил Оскара Пиастри, показавшего 2-е время, всего на 0,011 секунды.

Более детальное сравнение результатов финала пятничной квалификации и субботнего «шутаута» ещё нагляднее демонстрирует эту разницу. В субботу Леклер проехал свой лучший круг на 2,3 медленнее, чем в пятницу, а Карлос Сайнс, показавший в квалификации к спринту 3-й результат, был на 1,9 секунды медленнее.

Пиастри, чья машина была настроена на больший уровень прижимной силы, потерял 1,7 секунды по сравнению с пятницей, но Ферстаппен и Перес без DRS проехали свои круги на 2,9 секунды медленнее. А это говорит о том, что на определённых трассах, особенно таких, как Спа с её длинными прямыми, эта система оказывает существенное влияние на результаты квалификации. Хотя её основное предназначение – способствовать обгонам.

Впрочем, даже если FIA и Формула 1 вынашивают планы ввести запрет на применение DRS в квалификациях, маловероятно, что это может произойти уже в текущем сезоне. Тем более, речь в любом случае идёт только о квалификациях, а на расстановку сил в гонках эта мера повлияет мало. К тому же, преимущество Red Bull Racing по воскресеньям во многом связано с тем, что RB19 позволяет гонщикам очень эффективно беречь резину.