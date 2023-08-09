Видео: Макс Ферстаппен осваивает искусство дрифта

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Макс Ферстаппен – один из лучших гонщиков современной Формулы 1, двукратный чемпион мира, и сейчас он уверенно движется к своему третьему титулу. Но это не значит, что он владеет всеми секретами пилотирования четырёхколёсной техники – например, искусство дрифта он начал осваивать совсем недавно, хотя, по его словам, всегда об этом мечтал.

И помогал ему в этом новозеландец Майк Уиддетт, большой мастер этого жанра, доверив Максу своего 600-сильного монстра, построенного на базе Mazda RX7. Местом учёбы выбрали подходящую площадку недалеко от британского Милтон-Кинса, где расположена база Red Bull Racing.

Под руководством Уиддетта по прозвищу «Безумный Майк» Макс учился правильно крутить «пончики», выписывать на асфальте «восьмёрки», менять направление движение, применяя приём, известный как «Скандинавский флик» и т.д.

Макс Ферстаппен: «Учиться дрифтовать было чистым безумием – я не знал, чего ожидать. Полагаю, за последние пару лет я впервые так сильно нервничал, потому что всё это противоречит моему привычному стилю езды.

Но было ощущение, словно мне снова 16 лет – такой восторг я испытал, впервые сев за руль машины Формулы 1! Как только двигатель заработал, и я начал дрифтовать с пробуксовкой всех четырёх колёс, я вошёл в мою естественную зону комфорта, когда могу чувствовать предел возможностей машины, как и в Ф1. Я почувствовал ту же самую адреналиновую лихорадку, и мои инстинкты взяли верх».

А обо всём остальном рассказывает этот яркий 8-минутный ролик, подготовленный пресс-службой Red Bull Motorsports…