Всемирный совет рассмотрит поправки к регламенту

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На прошлой неделе мы писали о том, что команды Формулы 1 согласовали поправки в технический регламент, которые должны помочь устранить раскачку машин на прямых. А вечером в понедельник президент FIA Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что эти поправки будут представлены Всемирному совету по автоспорту уже на этой неделе.

«Обсудив проблему раскачки со всеми двадцатью гонщиками и руководителями десяти команд, я рад сообщить, что на этой неделе мы представим изменения в технический регламент 2023 года Всемирному совету по автоспорту – в дополнение к тем мерам, которые уже приняты и которые будут действовать до конца этого сезона», – сообщил президент FIA на своих страницах в социальных сетях.