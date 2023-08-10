Джейк Деннис не рассчитывает на место в Andretti Cadillac

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Джейк Деннис полторы недели назад добыл для американской команды Andretti титул чемпиона мира по гонкам на электромобилях, однако не особо рассчитывает, что этот успех поможет ему перейти в Формулу 1, даже если заявка Майкла Андретти на создание новой команды будет удовлетворена.

И это несмотря на то, что он уже пять лет активно сотрудничает с Red Bull Racing в качестве гонщика, работающего на симуляторе. Кроме того, в своё время, а именно в 2018 году, в течение двух дней на тестах в Венгрии он пилотировал реальную машину RB14.

Логику Денниса понять можно: если проект Andretti Cadillac будет реализован, одно место в будущей команде, вероятно, займёт Колтон Херта, а на второе она постарается найти опытного гонщика Формулы 1, а не новичка.

«Даже если у Andretti всё сложится, не думаю, что я получу возможность выступать за эту команду, – приводит слова британца издание The Race. – Могу представить, что они возьмут одного американца и, видимо, какого-нибудь опытного парня, поскольку в этом однозначно есть смысл».

Но это лишь одно из соображений, ведь также надо учитывать возраст Денниса, которому в июне исполнилось 28 лет, и он это хорошо понимает. Как и то, что выступать на высоком уровне в Формуле E, с его точки зрения, лучше, чем быть обречённым вечно бороться за позиции в середине пелотона в Ф1.

«Посмотрите, например, на Ника де Вриза, который выиграл титул по итогам восьмого сезона Формулы E, – рассуждает Деннис. – Но когда он перешёл в Ф1, это не сработало, а вернуться назад в Формулу E возможности нет, ведь эта серия по уровню уступает только Формуле 1. Переход в Ф1 сопряжён с высоким риском, у тебя либо всё получится, либо не получится ничего.

Если бы так стоял вопрос, то мне пришлось бы принять непростое решение, поскольку сложно рассчитывать, что в Andretti смогут предоставить конкурентоспособную машину. Даже если ты проведёшь лучшую гонку в своей жизни, но за рулём такой машины, как, например, AlphaTauri, этого никто не заметит.

Предположим, тебе удастся финишировать 12-м, а не 14-м, и при этом на целую минуту опередить напарника, но об этом никто не узнает. В Формуле 1 в центре внимания гонщики McLaren, Ferrari и, разумеется, Red Bull, поскольку это совсем другой уровень.

В Ф1 по-настоящему трудно проявить себя, разве что ты получишь в своё распоряжение машину, которая позволяет бороться за места в первой десятке».