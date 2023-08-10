Фамен: Чем ярче успехи в Ф1, тем лучше для Alpine

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Брюно Фамен, временно исполняющий обязанности руководителя команды Alpine, подчеркивает, что стратегия Renault состоит в том, чтобы продвигать этот бренд через автоспорт, в том числе через Формулу 1. Таким образом, он дал понять, что они не заинтересованы в дальнейшей продаже акций команды.

Она оказалась в кризисной ситуации после увольнения практически всех топ-менеджеров, поэтому Хельмут Марко, например, категорично заявил, что правильнее всего было бы продать Alpine F1 Майклу Андретти.

О дальнейших планах по реорганизации руководства команды пока ничего не известно, и на этом фоне появляются различные слухи, например, во французской прессе называют Маттиа Бинотто в качестве вероятного кандидата на пост главы Alpine F1. Но и тот сценарий, о котором упоминал Марко, тоже не исключается.

Тем более, в конце июня стало известно о продаже 24% акций команды консорциуму инвесторов, среди которых есть звёзды Голливуда – сделка тогда оценивалась в сумму порядка $200 млн.

Майкл Андретти, владелец американской компании Andretti Autosport, давно стремится в Формулу 1, и заявка на организацию новой команды, поданная от имени его проекта Andretti Global, уже находится в FIA. При этом была информация о его предварительных договорённостях с Renault/Alpine на поставку французских силовых установок.

Но для того, чтобы эта заявка была удовлетворена, во-первых, соискатель должен соответствовать весьма строгим критериям, как спортивным, так и финансовым. Во-вторых, необходимо, чтобы в Формуле 1 также поддержали идею создания 11-й команды, а пока до этого далеко.

«Наш проект с Alpine очень привлекателен, – приводит слова Брюно Фамена издание Speedcafe. – Он состоит в том, чтобы продвигать и развивать этот бренд при поддержке заводской команды Alpine F1, а также выступать в гонках на выносливость, и мы уделяем этому проекту максимум внимания.

Чем больших успехов мы добьёмся в Формуле 1, тем лучше будет для всего бренда, это однозначно. В течение всего периода моей работы в автоспорте всегда повторялась одна и та же история: чтобы оправдать любую гоночную программу, надо объяснить высокому начальству, что она является эффективным способом рекламировать свою продукцию.

В случае с Alpine разница состоит в том, что это изначально спортивный бренд, поэтому тем более естественно развивать его непосредственно через автоспорт, это наша стратегическая задача».