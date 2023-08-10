Ferrari Шумахера будет выставлена на торги в Калифорнии

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3 марта 2002 года Михаэль Шумахер одержал свою 54-ю победу в Формуле 1, выиграв Гран При Австралии за рулём Ferrari F2001B. На этой машине он выступал на двух первых этапах того сезона, однако следующую гонку, проходившую в Малайзии, выиграл не он, а его младший брат Ральф, тогда выступавший за Williams. Но Михаэль тогда финишировал третьим.

Эта Ferrari на следующей неделе будет выставлена на торги, которые в калифорнийском Монтерее с 16 по 19 августа проведёт аукционный дом Sotheby’s.

Нет сомнений, что машина с номером шасси 215, оставившая заметный след в истории команды из Маранелло, вызовет огромный интерес состоятельных поклонников гоночных раритетов. Тем более, что это одна из немногих машин, которая ни разу не финишировала в Гран При за пределами первой тройки.

В том году Шумахер выиграл свой пятый чемпионский титул, и эта F2001B сыграла важную роль на его пути к успеху.

Около года назад другая гоночная машина семикратного чемпиона мира, Ferrari F2003GA, ушла с молотка за $13,2 млн., заняв вторую строчку в рейтинге самых дорогих автомобилей в истории. А рекорд принадлежит Mercedes W196R образца 1954 года, на которой выступал легендарный аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио: десять лет назад уникальная машина была продана за поистине фантастическую сумму – $29,6 млн.