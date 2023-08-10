Хилл: Алонсо будет выступать в Формуле 1 до 44 лет

54

В очередном выпуске подкаста F1 Nation Деймон Хилл отвечал на вопрос одного из болельщиков, спросившего, до какого возраста может выступать в Формуле 1 Фернандо Алонсо, в 41 год подписавший многолетний контракт с командой Aston Martin.

Деймон Хилл: «Лично я завершил карьеру, по-моему, в 39-летнем возрасте – я всегда считал, что гонщик должен это сделать до того, как ему исполнится сорок лет. Впрочем, мой отец продолжал гоняться до 45 лет. И я помню, что журналисты тогда говорили, что ему уже пора остановиться, поскольку наблюдать за ним со стороны было уже грустновато. В то время у него уже была собственная команда.

Возможно, всё это врезалось мне в память и приобрело несколько негативный оттенок. Я перестал выступать в гонках в 1999 году. И помню, что в начале сезона, когда мы все прилетели в Мельбурн и собрались для коллективного фото, я стоял рядом с молодыми гонщиками, готовившимися к дебюту в Формуле 1 – и они были на 20 лет младше меня.

Мне всегда казалось, что если бы меня пригласили на вечеринку вместе с ребятами, которые младше меня на 20 лет, я бы чувствовал себя некомфортно. И я начал сомневаться, стоит ли мне тусоваться с этой молодёжью до 40 лет? В общем, у меня всегда был такой подход, хотя допускаю, что я в чём-то неправ.

Что касается Фернандо, то он и сейчас в отличной форме и выступает в гонках очень здорово. Кстати, можно вспомнить, что Хуан-Мануэль Фанхио дебютировал в Формуле 1 только в возрасте 38 лет и гонялся, по-моему, до 47 лет. Причём в те времена автоспорт был очень опасным занятием, значит, у Фанхио были просто стальные нервы, а не только его легендарное гоночное мастерство.

То же самое можно сказать об Алонсо. Поэтому, по-моему, главное в том, что Фернандо по-прежнему любит гонки, он полон сил – так почему бы не продолжать выступать в гонках? Думаю, он вполне может заниматься этим до… какой бы возраст назвать? Когда он решит завершить карьеру? Скажем, он будет выступать в Формуле 1 до 44 лет.

Гонщик должен на 100% верить в себя, в свои силы, и ему нельзя сомневаться в том, что он всё делает правильно. Должен признать, что на меня повлияла гибель моего отца – я тогда был ещё совсем юным. И когда я завершал карьеру, я должен был думать о семье, ведь у меня уже было четверо детей. И я не хотел, чтобы они испытали то, что в своё время испытал я.

Я оказался в конфликтной ситуации, во мне боролись гонщик и отец, и это было очень некомфортно. Это повлияло на моё решение, но гонщики, не связанные семейными узами, всё-таки несколько в ином положении…»