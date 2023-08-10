Honda создаёт новое подразделение для работы в Формуле 1

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24 мая японская корпорация Honda подтвердила полномасштабное возвращение в Формулу 1: с 2026 года она будет поставлять силовые установки команде Aston Martin.

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation (HRC), рассказал о том, как они готовятся к этой новой программе, и чем она отличается от предыдущих проектов в Формуле 1.

Койджи Ватанабе: «Внутри корпорации создаётся новое подразделение, которое будет заниматься всем, что связано с Ф1, и это очень важный момент. До сегодняшнего дня наша работа была разделена на отдельные проекты, на которые выделялись людские и финансовые ресурсы, а когда очередной проект завершался, всё это расформировывалось, и затем весь процесс повторялся снова.

Но мы развиваемся, и теперь HRC будет отвечать за все гоночные программы Honda. Разумеется, нам выделен определённый бюджет, предусматривающий расходы на совершенствование технологий с прицелом на будущее, в том числе речь о переходе на углеродно-нейтральное топливо, создание высокоэффективных двигателей, батарей и так далее.

Даже в рамках нашего сотрудничества с командой Aston Martin наша цель состоит не только в том, чтобы поддерживать партнёрскую компанию, но также сделать HRC настолько независимой в финансовом плане, насколько это возможно. Тогда мы сможем продолжать работать в Формуле 1.

На какие доходы мы можем рассчитывать в будущем? Хотя лучше всего было бы получать их только через наши гоночные программы, но в реальности это вряд ли возможно. Поэтому мы хотим повышать ценность нашего бренда прежде всего за счёт высоких результатов на гоночных трассах, а затем разработать целый спектр уникальных услуг, которые могла бы оказывать HRC, чтобы в дальнейшем получать дополнительные доходы.

Я хочу, чтобы все наши специалисты реально создавали новые вещи, а не просто сидели за столами в своих бюро и разрабатывали какие-то материалы. Мы формируем новую организацию, новую культуру и отныне хотим растить собственные кадры внутри HRC. Пока всё это символизирует наша будущая программа в Формуле 1, которая стартует в 2026 году. Цель Honda и HRC в автоспорте состоит в том, чтобы через активность в Формуле 1 разделить радость открытия новых направлений работы с нашими болельщиками».