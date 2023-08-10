Леклер: Переговоры о контракте ещё даже не начинались

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Контракты обоих гонщиков Ferrari рассчитаны до конца 2024 года, и в команде не торопятся их продлевать. На этом фоне появляются различные слухи, например, об интересе Audi к Карлосу Сайнсу, но тут же в других источниках всё это опровергается.

После первых 12 гонок сезона, который складывается для Скудерии непросто, на счету Шарля Леклера 99 очков, и он занимает 5-е место в личном зачёте. Его напарник заработал ненамного меньше – у Карлоса 92 очка, и он находится на пару строчек ниже.

Иногда у сторонних наблюдателей может сложиться впечатление, что у Шарля и Карлоса не лучшие отношения, но в недавнем интервью Corriere della Sera Леклер заверил, что это не так.

«Если Карлос примет решение расстаться с командой, он будет неправ, – сказал Шарль. – Я могу вполне нормально сотрудничать с ним, даже если между нами идёт интенсивное соперничество. Его отличает очень правильное отношение к работе и стойкость».

Сам Леклер подчеркивает, что намерен ещё долго выступать за команду из Маранелло: «Дело не только в любви к Ferrari, которая у меня всегда была и остаётся до сих пор. Я о многом беседую с Фредериком Вассёром, мы обсуждаем планы на будущее. В этом мы едины. Я знаю, что нас ждёт, поэтому у меня уверенный настрой. Я люблю эту команду и хочу побеждать вместе с ней. Это мой приоритет».

Порой поговаривают, что Шарль получает предложения от других команд, но он не обращает на это внимания: «Безусловно, это лишь говорит о том, что я хорошо справляюсь со своей работой. Но подобные разговоры меня совершенно не волнуют, поскольку я знаю, чего хочу. Но пока не знаю, чего в Ferrari хотят от меня. Переговоры о новом контракте ещё даже не начинались, хотя для меня всё совершенно ясно».

Несмотря на всё преимущество Макса Ферстаппена в этом сезоне, Леклер уверен, что с ним вполне можно соперничать: «Его можно одолеть, нам это уже удавалось. Мы должны продолжать работать, чтобы сократить отставание от него и от Red Bull».

При этом ближайший соперник Шарля в личном зачёте – Льюис Хэмилтон, и гонщик Ferrari рассказал о различиях в стиле пилотирования семикратного чемпиона мира и Ферстаппена: «Макс всегда пилотирует на грани дозволенного, и мне нравится такой подход. Он агрессивен, а дуэли с ним всегда проходят ярко.

С другой стороны, Льюис действует на трассе очень продуманно. В том числе это проявляется в том, как он располагает машину в поворотах. Он менее агрессивен, но при этом больше склонен к аналитике. Если он не стал вас атаковать в какой-то точке трассы, то лишь потому, что уже задумал сделать этой на другом участке, где совершить успешный обгон будет проще».