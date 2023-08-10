Мэтт Харман – тот, кто нужен Alpine именно сейчас

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Ни в одном виде спорта, а в Формуле 1 тем более, команда не может долго оставаться без руководителя, капитана, лидера – называйте, как хотите. Но именно в такой ситуации оказалась Alpine F1 после бельгийского этапа чемпионата, а фактически во время него.

Свои посты вынуждены были оставить Лоран Росси, исполнительный директор Alpine, Отмар Сафнауэр, руководивший командой всего полтора года, Алан Пермейн, спортивный директор, проработавший в Энстоуне 34 года, один из опытнейших профессионалов паддока, и Пэт Фрай, возглавлявший технический департамент.

Если руководство концерна Renault посреди сезона пошло на столь радикальные меры, остаётся предположить, что ему виднее, однако необходимо срочно сформировать некую группу специалистов, которые хотя бы временно возьмут на себя лидерские функции.

Как пишет издание The Race, одним из таких людей стал Мэтт Харман, технический директор Alpine F1, хотя формально возглавить команду в этот переходный период поручено Брюно Фамену, вице-президенту Alpine.

Но фактически оперативное руководство всеми процессами на базе в Энстоуне взял на себя Харман. В коллективе его уважают и ценят, и после всех недавних увольнений он оказался менеджером самого высокого уровня, оставшимся в команде.

Пока сложно сказать, сколько будет продолжаться этот кризисный период, и как долго Фамену и Харману предстоит руководить командой. Не исключено, что ответов на эти вопросы пока не знают и в Renault. Кстати, Брюно Фамен также возглавляет моторостроительное подразделение в Вири, и уже это весьма существенная нагрузка и ответственность.

С одной стороны, Мэтт Харман прежде всего технический специалист, и ещё не факт, что он готов взять на себя руководство всей командой, тем более сейчас, когда Alpine, как и вся остальная Формула 1, начинает готовиться к переходу на новый технический регламент 2026 года. Однако такой авторитетный человек, как он, коллективу очень нужен именно в этот период, когда необходимо преодолеть кризис, сплотить команду и настроить её на слаженную работу ради общей цели.

А в том, что команде сейчас непросто, можно не сомневаться. Как пишет The Race, «Вероятно, можно говорить о некоторых опасениях, которые сейчас одолевают сотрудников, ведь вновь происходит смена руководства, придёт очередной новый глава команды, у которого будет своё видение, и к этому предстоит адаптироваться.

Будет также элемент растерянности, просто потому, что пока никто не знает, кто станет этим новым руководителем… Влияние всех этих факторов нельзя недооценивать».

Но если Мэтт Харман действительно настроен сплотить коллектив, ему предстоит приложить немало усилий, чтобы не допустить «разброда и шатаний», что вполне может начаться в предстоящие недели и месяцы, пока длится этот переходный период, в течение которого необходимо сверстать новые планы и определиться с новыми задачами, как оперативными, так и долгосрочными.

Сложность в том, что команда из Энстоуна уже не раз переживала подобные периоды в предыдущие годы, и требовать от коллектива в очередной раз мобилизоваться не так-то просто. Но иного выхода у Alpine и её нового руководства, каким бы оно ни было, просто нет. В Формуле 1 ни у кого никогда нет времени на раскачку, а тот, кто попытается себе это позволить, неизбежно окажется среди отстающих.