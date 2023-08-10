NASCAR: Компанию Кими и Квяту составит Роккенфеллер

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В то время как Формула 1 расширяет свою географию за счёт увеличения числа гонок на автодромах США, всё больше европейских гонщиков стремятся в серии, которые до недавнего времени были чисто американской историей.

Мы рассказывали о предстоящем участии Кими Райкконена в августовской гонке NASCAR на трассе Уоткинс-Глен: чемпиону мира 2007 года предстоит пилотировать Chevrolet Camaro команды Trackhouse Racing. Но это, конечно, скорее маркетинговый ход, и спортивных задач знаменитый финн перед собой не ставит.

Иной настрой у Даниила Квята, недавно дебютировавшего в NASCAR, ведь российский гонщик ищет варианты для продолжения карьеры, а самый популярный заокеанский чемпионат его привлекает давно. Безусловно, Даниил приложит все усилия, чтобы быстро адаптироваться к новой для него серии и продемонстрировать свои скоростные возможности и мастерство.

По-своему любопытно, что Райкконен и Квят довольно долго соперничали на трассах Формулы 1, а теперь им предстоит вновь померяться силами в NASCAR на трассе в Уоткинс-Глен.

Компанию им составит ещё один представитель европейского автоспорта, причём тоже достаточно известный – это 38-летний Майк Роккенфеллер, победитель «24 часов Ле-Мана» и экс-чемпион серии DTM. В отличие от Кими и Даниила, у немецкого гонщика более богатый опыт выступлений на американских трассах: в 2010-м Майк выиграл «24 часа Дайтоны», а в 2017-м стал победителем гонки в Себринге в классе GTLM.

«С самого начала моей профессиональной гоночной карьеры я всегда внимательно следил за серией NASCAR, – заявил Роккенфеллер, которому предстоит дебют в составе команды Spire Motorsports. – Более того, после того, как в прошлом году в Дайтоне моим напарником был Джимми Джонсон, один из героев этой серии, моё уважение к NASCAR только выросло.

Для этой серии характерно очень острое соперничество, в ней выступают одни из лучших гонщиков мира, которые ведут борьбу колесо в колесо, когда машины разделяют считаные сантиметры. На трассе Уоткинс-Глен непросто пилотировать любую машину, а учитывая особенности и размеры машин NASCAR, я думаю, что меня ждёт ещё более сложное испытание.

Мне повезло: я гонялся на спортпрототипах класса LMP, а также в DTM и GT, но теперь готов добиться успеха в NASСAR. Мне предстоит выступать за рулём Chevrolet Camaro ZL1 №77, и я хотел бы поблагодарить команду Spire Motorsports за возможность начать новую главу в моей карьере».

Российские поклонники автоспорта могли запомнить Роккенфеллера по его успешным выступлениям на этапах DTM, проходивших на Moscow Raceway: в большинстве случаев Майк, выступая за рулём Audi RS5 DTM, либо выигрывал гонки, либо поднимался на подиум. В 2013-м, когда эта серия дебютировала на подмосковной трассе, он стал победителем гонки, а по итогам того сезона выиграл титул в этой кузовной серии.