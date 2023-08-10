Пиастри: Приоритетная задача – как следует выспаться

Гонщики по-разному проводят летние каникулы, это личный выбор каждого из них, но все помнят, что вторая часть чемпионата будет ещё более плотная и богатая на события, чем первая: за 14 недель пройдёт 10 Гран При. Поэтому, конечно, необходимо как следует отдохнуть и набраться сил. Вопрос в том, как провести этот короткий перерыв и с максимальной пользой, и чтобы потом его было приятно вспоминать…

«Пока не знаю, где проведу каникулы, – честно признался Оскар Пиастри, кода его об этом просили некоторое время назад. – Они не такие уж продолжительные, поэтому я буду где-то недалеко от Великобритании, поскольку я там живу. Пожалуй, где-нибудь в Европе. Надеюсь, в каких-нибудь тёплых краях и на берегу океана, хотя это существенно сужает выбор вариантов.

Но это очень важный период. Временами наша работа бывает очень утомительной, поэтому надо от всего ненадолго отключиться и восстановить силы. По ходу сезона получается отдохнуть лишь два-три подряд, поэтому сейчас, когда у нас есть две недели, для всех крайне важно расслабиться и подзарядить батарейки.

А вообще приоритетная задача на летний перерыв – как следует выспаться. Кроме того, надо восстановить более регулярный график тренировок, ведь сложно работать над физической формой, когда гонок так много. Мы постоянно заняты, поэтому сейчас есть хорошая возможность как следует потренироваться, прежде чем снова начнутся гонки.

Вместе с Кимом Кидлом, моим тренером, значительную часть летнего перерыва я проведу в Великобритании и буду достаточно интенсивно тренироваться. Это поможет мне более уверенно выступать в гонках второй половины сезона.

Она будет очень интенсивной, нас ждёт несколько серий по три гонки, поэтому важно постоянно поддерживать хорошую физическую форму и тренироваться всегда, когда есть возможность. И, конечно, не менее важно проводить время с друзьями и семьёй».