В Haas надеются прибавить уже в Зандфорте

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В 12-ти уже состоявшихся гонках сезона Нико Хюлкенберг заработал очки лишь дважды. Немецкий гонщик Haas F1 понимает сложность ситуации, в которой находится команда – в полной мере они проявились в Бельгии, где ему к тому же не повезло. Но у него есть некоторая надежда, что уже в Зандфорте машина VF-23 прибавит в скорости.

«Иногда лучше, чтобы все неприятности сразу произошли в какой-то один уик-энд, а не растягивались на два или три этапа, – невесело рассуждал Нико в эфире телеканала ServusTV. – Но я всё-таки надеюсь, что нам удалось разобраться с некоторыми проблемами, поэтому в Зандфорте мы вернёмся к работе со свежими силами, ведь там наша машина получит новое переднее крыло.

Ожидаем, что благодаря этому сможем добиться прогресса и некоторого роста результатов. Ведь если ничего не менять, то всё останется по-прежнему и вряд ли можно будет на что-то надеяться. Но даже в Бельгии, где мне не удавалось отыгрывать позиции, я старался получить удовольствие хотя бы от сражений на трассе с другими гонщиками.

Разумеется, команда не может быть удовлетворена тем, что я заработал всего 9 очков, а Кевин Магнуссен – два. Конечно, мы надеялись на большее. Не знаю, можно ли было реально рассчитывать на более высокие результаты, но, безусловно, всегда хочется надеяться, что мы сможем что-то заработать».