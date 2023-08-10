Автоспорт
В Mercedes связывают с Расселлом большие надежды
Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, не сомневается, что Джордж Расселл сможет однажды стать чемпионом мира, но для этого команда должна предоставить ему машину, позволяющую бороться за победы.
Расселла приняли в молодёжную программу Mercedes в 2017 году, когда он был на пути к титулу в серии GP3, после чего он с первой попытки стал чемпионом в Ф2, а в 2019-м дебютировал в Формуле 1 в составе Williams.
Но с прошлого сезона он уже выступает за Mercedes, где стал напарником Льюиса Хэмилтона и открыл счёт победам, выиграв Гран При Бразилии. В том числе благодаря этому успеху Джордж опередил семикратного чемпиона мира в личном зачёте – он занял 4-е место, а Хэмилтон – 6-е.
Чемпионат 2023 года складывается для него пока менее успешно, в первой части сезона он лишь один раз смог подняться на подиум, финишировав третьим в Испании, но Шовлин уверен, что Расселл продолжит играть ключевую роль в команде и в будущем.
«Джордж – профессионал высочайшего уровня, и трудится он очень упорно, – подчеркнул Шовлин. – Он из тех, о ком без всяких сомнений можно сказать, что когда-нибудь он выиграет чемпионат, если мы сможем предоставить ему машину, которая подходит для выполнения этой задачи.
Разумеется, мы прилагаем все усилия, чтобы этого добиться. Кроме того, он очень здорово разбирается в технике и умеет адаптироваться к различным условиям. Все хорошие гонщики со временем становятся только лучше, они используют любую возможность для повышения мастерства.
Мы удивились, когда в прошлом году в Венгрии он выиграл поул, ведь на пятничных тренировках наши дела шли не лучшим образом. Мы скорректировали настройки, и Джордж прекрасно провёл квалификацию, показав лучшее время. Его отличает умение работать с максимальной собранностью, и нет сомнений, что в будущем он добьётся больших успехов вместе с командой».