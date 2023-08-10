В Mercedes связывают с Расселлом большие надежды

6

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, не сомневается, что Джордж Расселл сможет однажды стать чемпионом мира, но для этого команда должна предоставить ему машину, позволяющую бороться за победы.

Расселла приняли в молодёжную программу Mercedes в 2017 году, когда он был на пути к титулу в серии GP3, после чего он с первой попытки стал чемпионом в Ф2, а в 2019-м дебютировал в Формуле 1 в составе Williams.

Но с прошлого сезона он уже выступает за Mercedes, где стал напарником Льюиса Хэмилтона и открыл счёт победам, выиграв Гран При Бразилии. В том числе благодаря этому успеху Джордж опередил семикратного чемпиона мира в личном зачёте – он занял 4-е место, а Хэмилтон – 6-е.

Чемпионат 2023 года складывается для него пока менее успешно, в первой части сезона он лишь один раз смог подняться на подиум, финишировав третьим в Испании, но Шовлин уверен, что Расселл продолжит играть ключевую роль в команде и в будущем.

«Джордж – профессионал высочайшего уровня, и трудится он очень упорно, – подчеркнул Шовлин. – Он из тех, о ком без всяких сомнений можно сказать, что когда-нибудь он выиграет чемпионат, если мы сможем предоставить ему машину, которая подходит для выполнения этой задачи.

Разумеется, мы прилагаем все усилия, чтобы этого добиться. Кроме того, он очень здорово разбирается в технике и умеет адаптироваться к различным условиям. Все хорошие гонщики со временем становятся только лучше, они используют любую возможность для повышения мастерства.

Мы удивились, когда в прошлом году в Венгрии он выиграл поул, ведь на пятничных тренировках наши дела шли не лучшим образом. Мы скорректировали настройки, и Джордж прекрасно провёл квалификацию, показав лучшее время. Его отличает умение работать с максимальной собранностью, и нет сомнений, что в будущем он добьётся больших успехов вместе с командой».