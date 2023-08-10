Ваулз: Психологический настрой команды изменился

В Бельгии команде Williams не удалось заработать очков, но руководитель команды Джеймс Ваулз не скрывает, что финишировать в призовой десятке будет непросто и на следующем этапе, в Нидерландах. Зато с Монцей он связывает вполне оптимистичные ожидания.

Джеймс Ваулз: «Перед летним перерывам мы постарались сделать так, что когда мы вернёмся к работе, то в оставшееся до следующего этапа время мы бы смогли в достаточной степени подготовить машины к гонкам в Зандфорте и Монце.

Как мы сможем выступить на этих трассах? Думаю, что Зандфорт нашей машине не подходит, но мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы и там показать как можно более высокие результаты. Хотя ожидаю, что там заработать очки будет трудно.

А вот гонка в Монце, наоборот, может стать для нас лучшей в этом сезоне, поэтому надо правильно к ней подготовиться. Но с этим этапом связаны свои сложности, поскольку в дни итальянского уик-энда вновь будет применяться альтернативный формат квалификации, и нам предстоит поработать, чтобы найти оптимальный подход к использованию резины.

С другой стороны, если всё сделать правильно, то у нас будет возможность заработать очки.

Пока основными позитивными моментами я считаю то, что за короткое время моей работы в команде мы показали всему миру, что способны добиваться результатов с нашей машиной и зарабатывать очки почти на всех этапах, где была такая возможность.

Эта ситуация отличается от той, в которой команда была всего год назад, когда мы были среди отстающих и лишь в редких случаях могли претендовать на очки. Но сейчас благодаря этим переменам изменился психологический настрой команды, отношение людей к работе.

Теперь у нас есть чёткое представление о направлении дальнейшего развития, и это очень важный момент. По мере нашего прогресса мы всё чаще будем сражаться за всё более высокие позиции, хотя после летнего перерыва нам придётся непросто, ведь многие команды внедрять технические новинки и смогут прибавить.

Мы уже всё больше внимания уделяем подготовке к 2024-му, 2025-му и 2026 гг., и это отразится на наших результатах в оставшихся гонках сезона. Мы это понимаем. Сейчас у нас равное число очков с Haas, но мы находимся на одну строчку выше, чем эта команда, однако удержаться на ней будет чрезвычайно сложно.

Но могу обещать, что в каждый уик-энд мы будем прилагать все усилия, чтобы добиться оптимальных результатов и заработать очки всегда, когда это будет возможно».