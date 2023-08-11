25 лет назад Деймон Хилл едва не совершил чудо

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10 августа 1997 года выпало на воскресенье, и в тот день проходил Гран При Венгрии, на котором едва не случилась сенсация. Её автором должен был стать Деймон Хилл, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы, точнее, технический фактор, который помешал ему, на тот момент действующему чемпиону мира, выиграть гонку, но он всё-таки смог финишировать вторым.

Это был предпоследний подиум в карьере Хилла, но он всем запомнился, потому что в том году Деймон выступал за команду Arrows, чьи машины с двигателями Yamaha, мягко говоря, не отличались скоростью. Однако на узкой венгерской трассе британцу, которому тогда было почти 37 лет, удалось продемонстрировать поистине чемпионское мастерство: он показал третий результат в квалификации, на старте опередил Williams Жака Вильнёва и бросился в погоню за лидировавшей Ferrari Михаэля Шумахера…

Вот как о событиях того Гран При рассказывал сам Деймон Хилл 25 лет назад: «Всё складывалась прекрасно. Как только шины на Ferrari Шумахера начали пузыриться, я легко смог его опередить, после чего увеличил отрыв и контролировал ход гонки.

Я лидировал с огромным преимуществом и на последних кругах даже позволил себе мечтать о победе. Но автоспорт полон сюрпризов. Несколько раз двигатель терял мощность, и я приготовился к худшему – к сходу. Поскольку, как потом выяснилось, причина была в утечке в системе гидравлики, я сильно удивился, что нам вообще удалось добраться до финиша.

В тот момент меня одолевали смешанные чувства, поскольку для команды, для мотористов Yamaha и для шинников Bridgestone было тяжело смириться с упущенной победой. Конечно, я был бы рад выиграть, но второе место – тоже неплохой результат, так что я доволен.

Венгрия всегда была ко мне благосклонна – именно там я одержал свою первую победу в Формуле 1, а теперь мои добрые отношения с этой трассой продолжились. Я очень расстроился, что не смог победить, но в таких ситуациях всегда надо искать позитивные моменты. Мы были сильны весь уик-энд, я доминировал в Гран При, а это уже повод для радости…»

Чтобы оценить масштаб того достижения Хилла, стоит добавить, что Шумахера он обогнал на 11-м круге, после чего лидировал на протяжении 62 кругов (за исключением короткого периода, когда Деймон отправился на пит-стоп, и вперёд вышел Хайнц-Харальд Френтцен, гонщик Williams).

Когда начались перебои с гидравликой, на машине Хилла нормально работала только третья передача, и он неизбежно потерял скорость. Но Жак Вильнёв, прошлогодний напарник Деймона по Williams, смог обогнать его лишь на последнем круге.

Перед той августовской гонкой на счету Хилла был лишь один призовой балл, заработанный за 6-е место в Гран При Великобритании – в те времена очки начислялись только первой шестёрке. Соответственно, перед венгерским этапом чемпионата команда Arrows занимала последнее место в Кубке конструкторов, а после него переместилась сразу на 8-е, опередив Stewart и Tyrrell.

Можно позволить себе немного пофантазировать и провести такую параллель: если бы Себастьян Феттель в этом году выиграл Гран При Венгрии за рулём Aston Martin, то это произвело бы на мир Формулы 1 примерно такое же впечатление, как тот давний подиум Деймона Хилла.