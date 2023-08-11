Алунни Брави: Ожидаю, что Джеймс Ки поможет команде

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В сентябре Джеймс Ки приступит к работе в швейцарском Хинвиле в качестве технического директора Alfa Romeo. Управляющий директор Sauber Group Алессандро Алунни Брави рассказал о задачах, которые в приоритетном порядке предстоит решать британскому инженеру.

Разумеется, в первую очередь он и его подчинённые должны постараться повысить эффективность шасси C43, поскольку команда пытается бороться за 7-е место в Кубке конструкторов, но пока отстаёт от ближайших соперников – Williams и Haas F1.

«Список приоритетных задач, поставленных перед Джеймсом Ки, состоит в том, чтобы повысить эффективность машины и помочь Андреасу Зайдлю сформировать технический департамент, – заявил Алунни Брави. – В команде сейчас идут преобразования, и приход Джеймса Ки весьма ценен для нас, ведь у него есть не только опыт работы в качестве технического директора.

В командах, с которыми он сотрудничал раньше, он занимал разные инженерные должности. Поэтому я ожидаю, что он сможет внести свой вклад в общее дело, которое состоит в том, чтобы помочь команде подняться на более высокий уровень и двигаться вперёд».

В Хинвиле Джеймс Ки вновь объединит усилия с Андреасом Зайдлем, вместе с которым работал в McLaren.

«Когда мы говорим о руководстве команды, то речь прежде всего идёт об Андреасе Зайдле, – добавил Алунни Брави. – Он – наш лидер, глава всей группы компаний. Я – один из тех, кто трудится в этой команде вместе с остальними 600 специалистами, стараясь внести свой вклад, в том числе поддержать Андреаса и помочь ему. Именно он возглавляет Sauber Group и определяет направление развития».

На одном из предыдущих этапов карьеры Джеймс Ки уже работал в Sauber в качестве технического директора, это было с 2010-го по 2012 гг., и именно на созданной под его руководством машине C31 Серхио Перес и Камуи Кобаяши в 2012 году четыре раза финишировали в первой тройке.