Хаккинен: Здорово, что у меня по-прежнему много дел

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Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, по-прежнему остаётся весьма популярным персонажем, хотя его гоночная карьера давно завершилась. Но у 54-летнего финна и сейчас очень плотный график, в том числе он в качестве эксперта сотрудничает с телеканалом VIaplay, а также с компанией Unibet, штаб-квартира которой расположена на Мальте.

Именно по её приглашению он принял участие в турнире по гольфу, проходившем в Таллинне, и там пообщался с финской прессой.

«У меня по-прежнему такой плотный график, что нет времени даже на какой-то более-менее продолжительный визит на родину, – рассказал Мика. – Когда мы бываем в Финляндии, то в первую очередь навещаем родственников. Впрочем, здорово, что у меня много дел. Знаете, есть такая поговорка: «Катящийся камень не обрастает мхом».

Поскольку Хаккинен бывает на многих гонках Формулы 1, он видит, как выросла в мире популярность его любимого спорта: «Чемпионат буквально переживает второе рождение. Новым его владельцам, Liberty Media, удалось привлечь внимание нового поколения болельщиков. При этом мне кажется, что предыдущее поколение мы потеряли.

Людям интересны разного рода истории про других людей, и если к гонщикам Формулы 1 не привлекать внимание болельщиков, публике будет не очень интересно. Но хозяева чемпионата извлекли важный урок».

Популярности Формулы 1 очень помог документальный сериал Drive to Survive, который уже пять лет подряд выходит на платформе Netflix. Хаккинен это признаёт, но когда его спросили, смотрел ли он хотя один из пяти сезонов, финн ответил так: «Много раз начинал, но по тем или иным причинам никогда не досматривал до конца. Это яркое шоу, хотя в реальности не всё обстоит так, как там показано».

Не исключено, что вскоре в новостях из мира спорта вновь появятся гонщики с фамилией «Хаккинен»: дело в том, что дети двукратного чемпиона мира, 12-летняя Элла и 9-летний Даниэль сами проявили интерес к картингу, отец их вовсе не заставлял осваивать азы гоночного дела. В этом году они уже выступают в соревнованиях.

«Они сами почувствовали жгучий интерес к автоспорту, – прокомментировал Мика. – Детям нравится картинг, поскольку они видят, что постоянно прогрессируют, и начинают понимать, что нужно делать, чтобы добиваться более высоких результатов.

Хотя я сам гонщик, мне не особо нравилось возиться с гоночными машинами. Конечно, я могу что-то сделать своими руками, как-то поработать с картом, но чтобы добиться хороших результатов, этим надо заниматься постоянно, а у меня на это просто нет времени. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам, которые знают, как надо её правильно выполнить.

Когда Элла и Даниэль добиваются успехов, я всегда их хвалю. Хотя мне кажется, что больше пользы можно извлечь, если учиться на опыте неудач».