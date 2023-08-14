Хэмилтон под впечатлением от посещения Руанды

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Льюис Хэмилтон продолжает путешествие по Африке: из Намибии его маршрут пролегал через Руанду, и судя по впечатлениям, которыми семикратный чемпион мира делится через социальные сети, он просто в восторге от увиденного.

После тяжёлой первой половины сезона, по ходу которой команде Mercedes пришлось преодолевать многочисленные сложности, Хэмилтону нужно было как следует отдохнуть, поэтому вместе с самыми близкими друзьями он отправился в края, где, по его словам, его корни, и где он давно мечтал побывать.

«Как описать словами опыт, который заставляет тебя терять дар речи? Моя вторая остановка была в Руанде, – рассказывает Льюис. – Замечательные руандийцы приветствовали нас улыбками и музыкой. Это путешествие действительно показало мне, насколько в этой стране разнообразная и богатая культура.

Мы бродили по красивым зелёным полям, где нам пели дети, мы поднимались на вулкан, где видели горилл. Когда видишь этих животных в их естественной среде обитания, где они находятся под защитой человека, это по-настоящему впечатляет.

Я получил очень важный и незабываемый опыт, я просто влюбился в эту страну, и мне уже хочется туда вернуться вновь».