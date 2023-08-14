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Изола: Нам пришлось усилить конструкцию шин

Изола: Нам пришлось усилить конструкцию шин

Марио Изола, отвечая на вопросы болельщиков, объяснил, что заставило Pirelli внести некоторые изменения в конструкцию шин по ходу сезона. Это было связано с тем, что команды в процессе модернизации машин добились резкого увеличения прижимной силы – изначально шинники предполагали, что это произойдёт только к концу года.

Марио Изола, руководитель Pirelli Motorsport: «Мы начали сезон с шинами, рассчитанными на более высокие нагрузки, чем те, которых, по нашим оценкам, команды реально достигли на тот момент, поскольку обычно мы закладываем определённый запас безопасности.

Но проблема в том, что уже к третьему этапу чемпионата команды вышли на тот уровень нагрузок, которого мы ожидали только к концу сезона. Вполне можно предположить, что под конец года эти нагрузки возрастут ещё.

В той ситуации у нас было два варианта действий: один заключался в том, чтобы изменить конструкцию шин, что мы и сделали. Для этого один из материалов, которые применяются при изготовлении шин, мы заменили на другой, и это позволило повысить целостность конструкции и её прочность.

Второй вариант предполагал увеличение давления воздуха в шинах, но мы знаем, что гонщикам такой подход не нравится. Поэтому после дискуссий с FIA мы решили внести изменения в конструкцию шин, которые по существу никак не сказываются ни на работе резины, ни на её эффективности, ни на балансе».

Источник:www.f1news.ru

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