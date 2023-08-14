Лоусон: Выступать в Японии ради суперлицензии – это риск

6

Лиам Лоусон в этом году выступает в Super Formula и за три этапа до конца сезона занимает второе место в личном зачёте. При этом он полагает, что это слишком рискованный путь для молодых гонщиков, которые рассчитывают через японскую серию получить суперлицензию, поскольку в Super Formula можно заработать не так уж много баллов.

«Советую всем рассматривать вариант с Super Formula, если появляется такая возможность. К сожалению, тут есть сложности с получением баллов для суперлицензии, – подчеркнул новозеландский гонщик в интервью Speedcafe. – Можно сказать, чтобы её получить, приходится выступать в Формуле 3 или Формуле 2, поскольку в остальных сериях дают недостаточно много очков.

Переходить в Super Formula, не имея суперлицензии, слишком рискованно. К счастью, у меня она есть, и это значит, что я могу здесь выступать без лишнего прессинга, не думая о том, мне нужно завершить сезон на определённой позиции».

Суперлицензия FIA необходима для выступлений в Формуле 1, и её можно получить, если за три предыдущих сезона набрать 40 баллов. Их дают тем, кто завершил сезон в Ф2 в первой тройке или выиграл титул в серии IndyCar, тогда как за успехи в Ф3, Формуле E и WEC можно заработать максимум 30 баллов.

Но титул в Super Formula оценивается только в 25 баллов, хотя в этом японском чемпионате используются машины, по своим характеристикам уступающие только технике Ф1. Поскольку получение суперлицензии – не проблема для Лоусона, он рад возможности получить хороший опыт ещё и в этой серии. В прошлом сезоне он занял 3-е место в Формуле 2, а за год до этого боролся за титул в кузовной серии DTM, но стал вице-чемпионом.

Поскольку 21-летний новозеландец также работает резервным гонщиком Red Bull Racing и AlphaTauri, то в этом сезоне у него дел хватает. В первой половине года ему было всё-таки несколько легче, ведь он делил эти обязанности с Даниэлем Риккардо, но теперь австралиец получил место в AlphaTauri, заменив Ника де Вриза.

«Приходится много путешествовать, – признаёт Лиам. – Обычно я делил роль резервного пилота с Даниэлем, но теперь он вновь выступает в гонках, поэтому мне приходится бывать на всех этапах. Конечно, я провожу много времени в дороге, но это нормально. Хотя перелёт в Японию даётся нелегко, и обычно я стараюсь прибыть туда на пару дней раньше, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов. Но когда входишь в этот ритм, всё не так плохо».

Лоусон полагает, что в этом сезоне он проведёт хотя бы одну пятничную тренировку за рулём машины Формулы 1, но окончательное решение об этом ещё не принято. Скорее всего это может произойти в Монце, в дни Гран При Италии.