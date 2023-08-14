Может ли Renault опять продать заводскую команду?

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Как ни странно, но единственная широко известная книга об истории заводской команды Renault в Формуле 1 была написана ещё в середине 90-х и с тех пор не переиздавалась. А ведь столько высокооктанового бензина утекло за тридцать без малого лет, и явно назрела необходимость вернуться к этой весьма любопытной теме, тем более, явно назрела необходимость браться за новую главу этой летописи.

История участия французского концерна в чемпионате мира по-своему уникальна, ведь компания Renault несколько раз приходила Формулу 1, а затем её интерес вдруг ослабевал, и она либо уходила вообще, либо оставалась в качестве поставщика двигателей, но потом неизменно возвращалась.

В середине сезона 2023 года команда, которая теперь называется Alpine F1, вновь оказалась в кризисной ситуации, поскольку неожиданно были уволены практически все топ-менеджеры.

Британское издание The Race задаётся вопросом: может быть, это признаки того, что руководство Renault в очередной раз «наигралось» в Формулу 1, но не добившись нужных результатов, потеряло терпение, и то, что сейчас происходит, говорит о надвигающихся переменах, которые будут носить ещё более радикальный характер?

Главная проблема в том, что налицо существенное расхождение между представлениями высшего руководства концерна о том, как должна работать его заводская команда и какие результаты показывать, и тем, на что Alpine F1 в её нынешнем состоянии реально способна.

В Renault по-прежнему уверяют, что команда Формулы 1 – чуть ли не главный локомотив, призванный продвигать бренд Alpine в глобальном масштабе. Т.е. способствовать продажам единственной модели, которая выпускается под этой маркой – Alpine A110. Продажи действительно растут, по официальной информации, в 2022-м был зафиксирован их рекордный, более чем 33-процентный рост.

Но видимо, этого всё-таки недостаточно, и если за недавней чередой увольнений через какое-то время последует продажа команды, это вряд ли кого-то сильно удивит. А это действительно может произойти, если во французской компании сочтут, что маркетинговый потенциал проекта в Формуле 1 исчерпан, ведь иные задачи перед командой по сути и не ставились.

Но дело не только в этом. На фоне растущей популярности Формулы 1 рыночная стоимость франшизы на участие в чемпионате поднялась до небывалого уровня, и в Renault вполне могут решить, что сейчас самое время продать команду, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты, а не продолжать инвестировать в неё миллионы и миллионы.

Также надо добавить, что высшее руководство Renault постоянно вмешивались в работу команды, считая её просто ещё одним подразделением компании, тогда как Формула 1 требует особого отношения и должна жить и функционировать по своим законам. Если эти законы нарушаются, ничего хорошего не выйдет, и уж точно не будет стабильных и высоких результатов. Тогда лучше действительно продать команду, тем более что желающие её приобрести найдутся.

Как резюмировал британский эксперт Марк Хьюз, «Проблемы, вызванные вмешательством руководства компании, продолжаются уже несколько лет, и причина в том, что в корпорации не удовлетворены недостаточно высокими результатами, хотя они напрямую связаны связаны с этим вмешательством. Это просто своего рода порочный круг, и эти процессы тормозят прогресс действительно хорошей гоночной команды».