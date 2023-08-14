О контракте Хэмилтона Mercedes объявит в Зандфорте?

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В этом году слухи о том, кто из гонщиков может поменять команды, кто намерен продлить действующий контракт, кто не собирается это делать, распространяются не очень активно, и некоторых наблюдателей это даже удивляет.

Впрочем, это не значит, что поводов для разговоров на подобные темы нет, и один из их героев – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который, судя по всему, продолжит выступать за Mercedes, в чём вообще-то особых сомнений не было. Но поскольку нет и официальной информации, то приходится довольствоваться отдельными высказываниями, например, Тото Вольффа.

«Я знаю, со стороны может показаться странным, почему мы до сих пор ничего не подписали. Но речь идёт о тривиальных вещах, которые просто нужно уточнить в контракте», – заявил руководитель команды Mercedes в дни бельгийского уик-энда, из чего можно сделать вывод, что стороны уже достигли принципиальных договорённостей, и юристам осталось лишь выверить и отшлифовать формулировки.

Более того, итальянская газета Corriere della Sera предполагает, что о продлении контракта может быть объявлено меньше чем через две недели в Зандфорте. Не менее интересен и вопрос о сроках его действия, но якобы Тото Вольфф ещё во время венгерского этапа упомянул, что новый контракт рассчитан до конца 2025 года.

Об этом пишет немецкое издание Auto Bild, также упомянув о продолжающихся дискуссиях с Mercedes, чтобы даже после завершения активной карьеры в автоспорте Льюис остался послом штутгартской марки.

Всё это свидетельствует о том, что разговоры об интересе Ferrari к Хэмилтону остались в прошлом, и в ближайшей перспективе вряд ли появятся кандидаты на место в итальянской команде, из-за которых у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса будут поводы для тревог. К тому же французский портал Sportune.20minutes, не ссылаясь на источники, ещё в начале августа высказал предположение, что монегаск уже подписал новый двухлетний контракт с Ferrari, в котором предусмотрена возможность продления до 2029 года.

Впрочем, сам Шарль это отрицает, но его тоже можно понять: сложно припомнить прецедент, когда кто-нибудь из гонщиков делал заявления о подписании контракта до официального подтверждения этого факта.