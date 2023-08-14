Следить

Автоспорт

Робин Райкконен вновь поднялся на подиум

Робин Райкконен вновь поднялся на подиум

Робин Райкконен, 8-летний сын чемпиона мира 2007 года, продолжает осваивать искусство пилотирования и уже демонстрирует в картинге признаки если не мастерства, то как минимум стабильности.

Вчера по итогам очередной гонки швейцарской юниорской серии Challenge Rotax Робин вновь поднялся на подиум, финишировав третьим, что, разумеется, порадовало его родителей.

Семейство Кими Райкконена прибыло на Circuit de l’Enclos в полном составе, т.е. звукам гоночных моторов вместе со всеми внимала малышка Грейс, которую впервые привезли на картодром – в этот уик-энд ей исполнилось 2 месяца.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии

Баскетбол

Чемпионат Украины по баскетболу в новом сезоне проведут в трех дивизионах

Баскетбол

Украина узнала соперников по отбору на Евробаскет-2025

Баскетбол

Бигмэн сборной Украины Павлов пропустит матчи пре-квалификации к Олимпиаде-2024 из-за травмы

Баскетбол

Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов: Мы полностью изменили стиль игры, поэтому некоторым игрокам было трудно перестроиться

Бокс

Украинский боксер погиб за неделю до дебюта в профессиональном боксе

Баскетбол

Степановский: Нужно рассчитывать только на свои силы и делать максимум со своей стороны

Бокс

Гелениус: Джошуа – мой золотой билет

Бокс

Поддержи Александра Усика во Вроцлаве!

Баскетбол

Баскетбольный арбитражный трибунал ФИБА обязал Будивельник выплатить экс-игроку Клавеллу 26 тысяч долларов

Баскетбол

Защитник сборной Украины Шундель не сможет сыграть в матчах пре-квалификации ОИ-2024 из-за травмы пальца

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт