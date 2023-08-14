Робин Райкконен вновь поднялся на подиум

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Робин Райкконен, 8-летний сын чемпиона мира 2007 года, продолжает осваивать искусство пилотирования и уже демонстрирует в картинге признаки если не мастерства, то как минимум стабильности.

Вчера по итогам очередной гонки швейцарской юниорской серии Challenge Rotax Робин вновь поднялся на подиум, финишировав третьим, что, разумеется, порадовало его родителей.

Семейство Кими Райкконена прибыло на Circuit de l’Enclos в полном составе, т.е. звукам гоночных моторов вместе со всеми внимала малышка Грейс, которую впервые привезли на картодром – в этот уик-энд ей исполнилось 2 месяца.