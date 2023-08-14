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Автоспорт

Шарль Леклер записал пьесу, посвящённую гонке в Монако

Шарль Леклер записал пьесу, посвящённую гонке в Монако

Болельщики Шарля Леклера начинают привыкать к тому, что каждая заметная неудача на гоночных трассах затем выливается в минорное по звучанию музыкальное произведение, которое гонщик Ferrari сочиняет по итогам того или иного Гран При.

На всех стриминговых платформах только что появилась очередная такая композиция, названная MON23. Конечно, название отсылает нас к домашней гонке Шарля, прошедшей в последний уик-энд мая, где он занял 6-е место.

До этого были AUS23 и MIA23, посвящённые этапам в Австралии и Майами, и теперь понятно, что далеко не случайно именно в минувший  уик-энд на британской радиостанции Classic FM в эфир вышло интервью с монегаском, в котором он рассказывал о своём увлечении музыкой.

Поскольку в 2023 году Ferrari и её гонщики нечасто радуют своих поклонников хорошими результатами, а побед на счету Скудерии нет вообще, то вполне возможно, что к концу сезона у Леклера наберётся материала на целый альбом.

Источник:www.f1news.ru

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