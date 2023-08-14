В Pirelli готовы создать шины типа Super-Intermediate

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В Pirelli готовы заняться разработкой ещё одного типа резины, получившего условное название Super-Intermediate, которая могла бы использоваться в широком спектре погодных условий. Идея её создания появилась после критики в адрес итальянских шинников, поскольку эффективность резины, которая применяется, когда трасса залита водой, по-прежнему оставляет желать лучшего.

Впрочем, вряд ли новые шины появятся в ближайшее время, ведь в FIA уже ведут испытания своего рода защитных экранов, которые можно было бы устанавливать над колёсами машин, чтобы решить проблему плохой видимости на мокрой трассе. Для начала надо дождаться результатов этих испытаний.

«FIA и команды работают над некоторыми устройствами, способными улучшить видимость за счет уменьшения брызг, летящих не только из-под шин, но и из диффузора», – подтвердил Марио Изола, руководитель Pirelli Motorsport.

В дни бельгийского уик-энда Джордж Расселл, председатель GPDA, Ассоциации гонщиков Формулы 1, заявил, что применять существующие шины для сильного дождя практически бессмысленно, поскольку они не обеспечивают достаточное сцепление с трассой, и обычно гонщики предпочитают промежуточную резину Intermediate.

В Pirelli тоже готовы признать, что шины с синей маркировкой нужно сделать более эффективными. В основном они применяются в ситуациях, когда пелотон следует за автомобилем безопасности. Такая резина неплохо разгоняет стоячую воду в пятне контакта шины с асфальтом, но при этом создаётся сильнейший шлейф брызг, что резко ухудшает видимость.

Кроме того, в условиях гонки она недостаточно эффективна. На тестах, которые проводились во Фьорано и в Ле-Кастелле, т.е. на трассах, где есть возможность искусственно создавать дождевые условия, эти шины позволяли держать темп на 15-16% ниже, но на такой быстрой трассе, как Спа, падение темпа достигло почти 20%. Следовательно, переходить на шины Intermediate приходится слишком рано.

Именно поэтому и появилась идея создания Super-Intermediate, ведь такие шины могли бы заменить оба ныне существующих типа резины, которые применяются в условиях ненастной погоды. Специалисты Pirelli уже прогнозируют, что такая мера в перспективе может привести к определённой экономии расходов и снижению воздействия на окружающую среду.

Подобные идеи обсуждались и раньше, но были отложены в сторону, когда в FIA занялись проектом создания специальной защиты от брызг, что сулит улучшение видимости. Но если испытания таких устройств не дадут удовлетворительных результатов, то в Pirelli будут готовы заняться разработкой нового типа дождевой резины.

«Я считаю, что тогда наилучшим решением, вероятно, будет создание таких промежуточных шин, – прокомментировал Изола. – Их можно называть Super-Intermediate, Intermediate + или вообще дать им любое название, какое хотите. Они будут рассчитаны скорее на условия сильного дождя, и таким образом мы сможем решить задачу за счёт одного продукта, который можно будет применять в сложных условиях, но всё ещё приемлемых с точки зрения видимости, вплоть до момента перехода на слики, когда трасса уже подсыхает.

Если же идея состоит в том, чтобы попытаться создать устройство, способное уменьшать шлейф брызг, и таким образом можно будет проводить гонки в условиях сильного дождя, тогда нам придётся сохранить резину двух типов – те промежуточные шины, которые применяются в настоящее время, а также повысить эффективность дождевой резины.

Но если резина для сильного дождя применяется только в случаях, когда пелотон следует за автомобилем безопасности, то я согласен с гонщиками в том, что сейчас она бесполезна. Поэтому мы должны определиться с направлением, какое мы хотим избрать на будущее, чтобы разработать тот продукт, который нужен Формуле 1».

И хотя пока неясно, получит ли эта идея необходимую поддержку, в Pirelli готовы приступить к испытаниям опытных образцов таких шин уже будущей зимой.