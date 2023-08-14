W Series задолжала кредиторам миллионы

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В июне мы писали о том, что W Series была объявлена банкротом и в ней ввели внешнее управление. Теперь стали известны детали плачевного финансового состояния первой в истории автоспорта международной гоночной серии, фактически прекратившей свою деятельность осенью 2022 года.

Кризисные управляющие занимаются ликвидацией этой компании, и в британской печати появилась информация о тех организациях и частных лицах, кому W Series задолжала разные суммы – список кредиторов достаточно длинный.

Самый крупный долг, порядка 1,3 млн. фунтов стерлингов, у неё перед компанией Formula One Marketing Limited, а F1 World Championship Limited серия должна 184,5 тысячи фунтов.

Больше миллиона W Series должна британским компаниям, предоставлявшим услуги кейтеринга, примерно столько же – маркетинговому агентству Velocity Experience Limited, ещё 500 тысяч фунтов – DHL International, логистическому партнёру Формулы 1 и т.д.

Отдельная категория кредиторов – трассы, принимавшие гонки женской серии, например, автодром в Барселоне не прочь получить свои 66 тысяч фунтов, Поль-Рикар – 14,8 тысяч, сингапурская Марина-Бей – 8 тысяч, Хунгароринг – 7,6 тысяч.

Не расплатилась W Series с телеведущей Ли Маккензи (38 тысяч фунтов) и британским гонщиком Билли Монгером (16,8 тысяч), комментировавшим этапы женского чемпионата и выступавшим в роли эксперта.

Можно также добавить, что сотни тысяч фунтов недополучили британские налоговые органы и таможня Соединённого Королевства. О том, есть ли какие-то реальные возможности, чтобы хотя бы частично покрыть накопившиеся долги, пока не сообщается.

Тем временем под эгидой Формулы 1 была создана новая женская серия, получившая называние F1 Academy, причём со следующего года её ждут интересные и важные перемены – над ней «возьмут шефство» команды чемпионата мира, которые будут сами выбирать гонщиц, а все машины серии будут раскрашены в цвета команд Ф1.