WEC: В Lamborghini подвели итоги первых тестов SC63

О том, что заводская команда Lamborghini Squadra Corse проводила в Имоле первые испытания новейшего спортпрототипа SC63 класса LMDh, мы уже рассказывали. Но теперь появилась официальная информация об итогах двухдневных тестах гиперкара, который в 2024 году выйдет на старт как чемпионата мира по гонкам на выносливость, так и американской серии IMSA.

Тестам предшествовала первичная обкатка машины на трассе в Валлелунге, после чего работа продолжилась на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.

Как явствует из сегодняшнего пресс-релиза, основной задачей инженеров Lamborghini, а также их коллег из итальянской команды Iron Lynx, которая пользуется заводской поддержкой компании из Эмилии-Романьи, была «работа по калибровке машины», прежде всего её силовой установки. В её основе двигатель V8 объёмом 3,8 литра с двумя турбинами, и это первая подобная самостоятельная разработка гоночного подразделения Lamborghini.

Мирко Бортолотти, Андреа Калдарелли и Даниил Квят, пилоты заводской команды, в течение двух дней, сменяя друг друга, проехали порядка 1500 км, занимаясь доводкой SC63, и в оставшиеся две недели августа продолжат тестировать машину на других трассах – в Ле-Кастелле и в Спа.

Также вместе с инженерами они занимались анализом и подбором оптимальных настроек трансмиссии: на всех спортпрототипах класса LMDh используются стандартные коробки передач производства Xtrac, но у каждой команды могут быть свои требования к передаточным числам и настройкам дифференциала.

Особых подробностей в Lamborghini не сообщают, в том числе пока не делятся комментариями гонщиков, но в пресс-релизе упоминаются работы по калибровке таких систем машины, как ограничитель скорости на пит-лейн, антипробуксовочная система, система охлаждения и тормоза. Также значительное внимание уделялось аэродинамическим тестам.