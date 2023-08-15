Алекс Элбон: Риккардо было полезно отвлечься от гонок

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Алекс Элбон полагал, что Нику де Вризу в Red Bull дадут больше времени на адаптацию к Формуле 1, однако уже после десяти гонок место голландца в AlphaTauri занял Даниэль Риккардо.

В своё время Элбон на себе испытал методы Red Bull, когда его после полутора сезонов в команде из Милтон-Кинса лишили места и отправили гоняться в DTM, но это лишь пошло ему на пользу.

«С Ником всё произошло однозначно быстрее, чем я ожидал, – приводит слова гонщика Williams RacingNews365. – Понятно, что в Red Bull были очень довольны работой Даниэля на тестах, и похоже, что это ускорило принятие решения. Я хорошо знаю Ника, он отличный гонщик, но десять гонок – слишком мало. Я полагал, что это произойдёт хотя бы перед летним перерывом».

Элбон считает, что несколько месяцев, проведённых Риккардо за пределами паддока, помогли австралийцу вновь обрести уверенность в себе: «Я тоже пропустил год, и это действительно пошло мне на пользу. В случае с Даниэлем перерыв был меньше. Когда ты выступаешь в этом цирке, и твои дела идут не лучшим образом, однако приходится постоянно переезжать с одной трассы на другую, то ты просто не в состоянии всё проанализировать и разобраться в том, что происходит.

Ты словно крутишься в барабане стиральной машины, но когда у тебя появляется время обо всём поразмыслить, это важно для того, чтобы добиться улучшений. Также полезно отвлечься от гонок и перестроиться психологически. Это тоже очень важно, ведь когда ты начинаешь терять уверенность в себе, то во время такого перерыва удаётся избавиться от всех этих демонов.

Я оценил тот период, который провёл в DTM, ведь там нужно было пилотировать несколько иную технику. Но это придало мне уверенности, ведь я продолжал выступать в гонках, а для этого уверенность необходима, и работа за рулём той машины мне помогла. Когда я вернулся в Формулу 1 и впервые сел за руль Williams на зимних тестах, я сразу почувствовал, что пилотирую увереннее, чем до перерыва.

Я сейчас наблюдаю за Даниэлем, вижу, что у него отличный настрой, и думал, что с ним произошло то же самое».