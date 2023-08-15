Баттон: При составлении календаря нужна осторожность

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Среди рекордных 24-х этапов в календаре следующего сезона может не оказаться любимого гонщиками этапа в Спа. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что это неправильно…

Дженсон Баттон: «Если трассы в Спа не будет в календаре, я очень расстроюсь. С Монако ситуация сложная, там многое обсуждается за кулисами. Но если уберут Спа, это произойдёт по другим причинам, не потому, что трасса плохая. Это одна из лучших трасс в мире, там всегда потрясающие гонки, а гонщикам и командам нравится выступать.

При составлении календаря нужна осторожность. Мы понимаем, что Формула 1 – это шоу, которое один сериал сделал очень популярным в США. Это отлично для спорта. Но мы должны быть уверены, что гонки останутся интересными, что мы будем приезжать на трассы, которые делают гонщиков счастливыми. Мы получим от них гораздо больше, если они не будут спрашивать себя: «Как мы здесь оказались? Здесь нельзя обгонять, трасса слишком узкая».

Мне нравится сочетание уличных трасс и стационарных автодромов старой школы, но мы не можем проводить гонки в центрах городов по всему миру только ради престижа. Включение трассы в календарь должно зависеть только от трассы и страны, в которой она находится – это позволит расширить число болельщиков и увидеть весёлую гонку с напряженной борьбой и множеством обгонов, что очень важно».