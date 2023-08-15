Эпстайн: В Остине почти все билеты проданы

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Промоутер Гран При США в Остине Бобби Эпстайн доволен продажами билетов на этап, который пройдёт 23 октября – за два месяца до гонки билетов почти не осталось, так что зрителей может оказаться ещё больше, чем в прошлом году.

Бобби Эпстайн: «Проданы если не все, то почти все билеты. Причём, большую часть билетов расхватали ещё весной, в первые дни продаж. Это было невероятно!

Готова к использованию новая дорога на автодром, которая была нам очень нужна. Для нас важно, чтобы люди получали удовольствие от поездки к нам, мы делаем для этого всё возможное. Мы не можем контролировать происходящее на трассе, но развлекательную программу создаём сами и считаем, что можем сделать её ещё лучше. На этом в ближайшие годы мы и сосредоточимся.

Популярность Формулы 1 растёт, сейчас в США смогут принять три гонки и даже больше. Я считаю, что наш этап и впредь будет оставаться фаворитом у болельщиков, которые любят фестивали и не готовы платить слишком много. Мы организуем шоу высокого класса, но оно остаётся доступным для обычных болельщиков.

Гонка в Вегасе пройдёт ночью при свете прожекторов – это совсем другое шоу, а Майами – многонациональный город, где этап проходит в другое время года. В США достаточно болельщиков, интересующихся Формулой 1».