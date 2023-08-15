Mercedes прощается с Формулой E, выиграв чемпионат мира

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Mercedes-EQ Team прощается с Формулой E, но делает это более чем достойно – выиграв чемпионат мира в обоих зачётах. Стоффель Вандорн поднялся на подиум в финальной гонке сезона, не только обеспечив себе титул, но он также помог Mercedes второй год подряд стать сильнейшими.

Заводская команда штутгартского концерна выступала в Формуле E три сезона, за это время её гонщики одержали семь побед, 23 раза поднимались на подиум и выиграли два титула. Но теперь на её основе будет создана McLaren Formula E Team.

Ян Джеймс, руководитель команды: «Четыре года назад, когда в Mercedes-Benz приняли решение прийти в Формулу E, мы не знали, как всё сложится. А сегодня мы второй раз подряд стали победителями чемпионата в обоих зачётах – это феноменальный успех. Поздравления всем, кто трудится в Брэкли, Бриксуорте и Штутгарте!

Должен признать, что для меня это очень эмоциональный момент. Нам не терпится вернуться на трассы Формулы E в следующем сезоне, но это будет уже новая глава в истории нашей команды, а пока я намерен вместе со всеми отпраздновать успех!»

Тото Вольфф, руководитель и исполнительный директор Mercedes-AMG F1 Team: «Я невероятно горд достижениями нашей команды Формулы E, второй год подряд выигравшей чемпионат мира. Это невероятное достижение, тем более что первые два места в командном зачёте заняли команды, использующие машины, оснащённые силовыми установками производства Mercedes. Это убедительно демонстрирует силу нашей организации.

Поздравления обоим гонщикам! Ник де Вриз и Стоффель Вандорн заслуженно становились чемпионами. Mercedes-EQ расстаётся с этой серией на высокой ноте, и у нас останутся отличные воспоминания. Безусловно, это было интересное путешествие!..»