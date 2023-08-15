Мик Шумахер не стал скрывать свою избранницу

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Для семьи Мика Шумахера не характерно рассказывать всему миру о своей частной жизни, поэтому многие удивились, когда сын семикратного чемпиона мира поделился в социальных сетях фотографией, сделанной на отдыхе в компании юной дамы.

Хотя Мик её не представил, европейская пресса сразу определила, что это 22-летняя датчанка Лайла Хасанович, известная не только по работе в модельном бизнесе, но и благодаря популярности в социальных сетях.

Он опубликовал ещё несколько фотографий, сделанных во время августовских каникул на юге Франции, в Сен-Тропе, и болельщики отмечают, что он давно не выглядел таким счастливым. Кстати, он там отдыхает на борту яхты вместе с своим давним приятелем, Эстебаном Оконом, гонщиком Alpine F1, и ещё несколькими друзьями.

Надо полагать, что хотя бы на отдыхе Мика не слишком занимают мысли о контракте на 2024 год – никакой информации на эту тему пока нет.