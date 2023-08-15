Пятёрка лучших гонщиков по шкале Хинчклиффа

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Канадец Джеймс Хинчклифф, ветеран IndyCar, на счету которого шесть побед в гонках американской серии, в этом году сотрудничает с официальным сайтом Формулы 1, по-своему комментируя те или иные события, происходящие в чемпионате мира. Во время летнего перерыва он называл пятёрку гонщиков, более всего впечатливших его в первой половине сезона.

Юки Цунода

Работа Цуноды в этом году, если повнимательнее присмотреться, очень впечатляет. В четырёх первых гонках он дважды был 11-м и два раза занимал 10-е места, после чего все решили, что у AlphaTauri довольно быстрая машина.

Преимущество перед Ником де Вризом, его напарником, списывали на неопытность голландца, однако высказывались предположения, что он вскоре прибавит и тоже начнёт претендовать на очки.

Но де Вризу это так и не удалось, а кроме того, стало понятно, что и машина AT04 не так хороша, как казалось изначально. Но это только подчеркнуло, насколько сильно японец проводил гонки, в которых он финишировал в призовой десятке или вплотную к ней.

Затем мы узнали шокирующую новость о том, что де Вриза заменил Даниэль Риккардо. Для любого гонщика это очень серьёзное испытание на психологическую стойкость, и хотя в Венгрии было похоже, что австралиец легко разделался со своим новым напарником, в Спа Юки отлично отыгрался, финишировав десятым.

Когда гонщик преодолевает такого рода прессинг и выступает столь уверенно, это признак того, что третий сезон Цуноды в Формуле 1 может сложиться неплохо.

Нико Хюлкенберг

Когда в конце прошлого года в Haas оказались перед трудным выбором – либо дать Мику Шумахерум ещё один год на улучшение результатов, либо пригласить Нико Хюлкенберга, хотя он уже давно не выступал в гонках – то вполне простительно, если вы тогда подумали, что американская команда приняла неверное решение.

Очень сложно оценить мотивацию и способности гонщика после столь продолжительного перерыва. Хотя Кевин Магнуссен очень здорово выступал, пропустив год, а Фернандо Алонсо, вернувшись в Формулу 1 через два года, поехал так же быстро, как и раньше. Похоже, Хюлкенберг доказал, что и трёхлетний перерыв – не проблема.

Нико сразу прошёл в финал квалификации и до этапа в Майми опережал напарника как по субботам, так и по воскресеньям. К летнему перерыву счёт их квалификационных дуэлей стал 9 – 3 в пользу Хюлкенберга, и он на 7 очков опережает напарника в личном зачёте. Эта разница могла быть намного больше, если бы концовка Гран При Австралии была бы несколько иной.

То, как Нико прошёл повторную акклиматизацию в Формуле 1 действительно впечатляет, и если бы Haas удалось повысить гоночный темп машины, он бы вполне мог регулярно зарабатывать очки.

Фернандо Алонсо

Команда Aston Martin в прошлом году была на 7-м месте Кубка конструкторов, но в первых гонках этого сезона именно она стала главным соперником Red Bull Racing. Вероятно, череда подиумов Алонсо и скорость, которую он демонстрировал, дала ещё нескольким гонщикам надежду, что они тоже смогут бороться за высокие результаты, когда разменяют пятый десяток.

Испанец не утратил ни скорости, ни умения без устали трудиться, и хорошо видно, что именно невероятное гоночное мастерство помогло ему выиграть два титула и одержать 32 победы в Формуле 1.

Хотя сейчас уровень конкурентоспособности его команды несколько снизился, сам Алонсо не стал выступать хуже, и наблюдать за его работой на трассе – истинное удовольствие.

Оскар Пиастри

Когда гонщик из Ф2 переходит в Формулу 1, ему приходится решать очень серьёзные задачи, и в прошлом мы видели, что далеко не все с этим справлялись. Но преодолевать эти сложности Оскару Пиастри помогает опытный Марк Уэббер, его менеджер.

Кроме того, в начале года у него была далеко не лучшая машина. Но Оскар сохранял собранность и почти не допускал ошибок, поскольку не пытался за счёт собственных усилий как-то компенсировать дефицит скорости MCL60. Он старался понять, как надо работать в Формуле 1, при этом оставаясь в тени Ландо Норриса, восходящей звезды чемпионата, что молодого австралийца совершенно не расстраивало.

Когда в Венгрии команда внедрила новинки, позволившие повысить скорость машины, Пиастри сразу прибавил и весь уик-энд был почти на уровне Норриса – даже мог подняться на подиум, но режим виртуального автомобиля безопасности был введён в неудачный для него момент.

На следующем этапе в Спа у McLaren вновь была конкурентоспособная машина, и на этот раз он уже теснил напарника. Хотя высоких результатов Пиастри добивался только в последнее время, признаки его потенциала были видны уже начиная с этапа в Бахрейне. Будет интересно за ним понаблюдать во второй половине сезона.

Макс Ферстаппен

О Ферстаппене уже всё было сказано, к этому мало что можно добавить. Такое ощущение, что в оставшихся гонках года он сохранит своё подавляющее превосходство. У него феноменально быстрая машина, в этом нет сомнений, но и сам он всегда, в любых обстоятельствах, демонстрирует подлинно чемпионские качества.

Серхио Перес – тоже ведь парень не промах, но его ситуацию можно сравнить с тем, что понял Нико Росберг, когда был напарником Льюиса Хэмилтона, или когда Марк Уэббер выступал в одной команде с Себастьяном Феттелем, а Рубенс Баррикелло – с Михаэлем Шумахером. Просто иногда появляется гонщик, которого отличает невероятное мастерство, и всем его соперникам приходится смириться со своей судьбой – им остаётся бороться только за вторые места.

В этом году Макс уже побил ряд рекордов, и нет сомнения, что продолжит это делать и дальше.