Сафнауэр: Руководству Renault не хватает терпения

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Отмар Сафнауэр, неожиданно уволенный с поста руководителя команды Alpine, упрекнул руководство концерна Renault в отсутствии терпения и непонимании закономерностей, свойственных Формуле 1.

«Думаю, высшее руководство Renault, глава концерна Лука де Мео, хочет сразу добиться успеха, но, к сожалению, в Формуле 1 так не бывает, – заявил Сафнауэр в интервью американской радиостанции SiriusXM. – Понимаете, я ему говорил, что требуется время, что нужно соблюдать определённые процессы. Полагаю, с моим 26-летним опытом работы в Формуле 1 я знаю, как надо действовать, чтобы перестроить команду.

Но они хотели, чтобы всё произошло как можно скорее, и я не мог согласиться с таким нереалистичным графиком. Если так поступить, то через какое-то время это приведёт к общему разочарованию, поэтому я предложил очень реалистичный план. Но думаю, они захотели сократить эти сроки и пригласить кого-то другого…

Я смог убедить нескольких человек, хороших специалистов в тех областях, в которых Alpine нужно прибавить, перейти в команду, но, к сожалению, лишь кто-то из них сможет это сделать осенью, но большинство – в середине следующего года, а кто-то только в 2025-м. Я пытался это объяснить, втолковать, что процесс уже идёт, и что иногда нужно отойти на полшага назад, чтобы затем сделать два шага вперёд.

Но у руководства Renault просто нет этого понимания, что объясняется либо нетерпением, либо какими-то эмоциями. Но однозначно, что у них нет необходимого понимания того, что нужно для успеха в Формуле 1. Если они хотят побыстрее, то им придётся столкнуться со сложностями, но это будет уже без меня».