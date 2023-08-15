Штайнер: Джин Хаас не собирается продавать команду

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Гюнтер Штайнер заверил, что Джин Хаас, владелец команды Haas F1, не собирается её продавать, несмотря на все разговоры о том, что калифорнийскому миллионеру этот проект уже не столь интересен, как было изначально.

Команда дебютировала в чемпионате мира в 2016-м, а уже через пару сезонов заняла 5-е место в Кубке конструкторов, но в прошлом году не заработала ни одного очка. Впрочем, это объяснялось и тем, что тогда в ней выступали два неопытных новичка, и тем, что в Haas F1 вообще не занимались модернизацией машины, направив все силы и ресурсы на подготовку к 2022 году.

Это принесло свои плоды, и сейчас, когда в команду вернулся Кевин Магнуссен, она занимает 7-е место в Кубке конструкторов, и на её счету уже 34 очка. Для сравнения можно напомнить, что это больше, чем она заработала за весь сезон 2019 года.

«Многие распускали различные слухи, что Haas F1 продаётся, что она обанкротилась. Никогда не было такого, чтобы команда была на грани банкротства, – цитирует Штайнера RacingNews365. – В 2020 году Джин Хаас хотел посмотреть, что даст переход на новый регламент, прежде всего финансовый регламент, т.е. введение лимита бюджетов и новый подход к распределению призовых. Как только всё это прояснилось, он решил продолжить этот проект.

Многие хотят купить команду Формулы 1, и если Джин Хаас соберётся её продавать, недостатка желающих не будет. Но в настоящий момент он в этом не заинтересован.

Сложно прогнозировать, какой будет в этом году расстановка сил в средней группе команд – в каждой гонке кто-то выходит вперёд, кто-то откатывается назад. Надеюсь, мы сможем заработать ещё какое-то количество очков, что позволит удержаться на 7-м месте, а при удачном стечении обстоятельств попытаемся подняться на 6-е.

Это будет очень трудно, но если не ставить перед собой целей, то никогда ничего не добьёшься. Я всегда говорил, что нельзя надеяться только на удачу…»