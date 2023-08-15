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В Маранелло почтили память Энцо Феррари

В Маранелло почтили память Энцо Феррари

14 августа 1988 года свой земной путь завершил Энцо Феррари, легендарный Комендаторе, и в Ferrari решили почтить память основателя компании, избрав для этого не совсем обычный способ.

Вот как об этом пишет пресс-служба Скудерии: «В этот день, в 34-ю годовщину его ухода, мы вспоминаем Энцо Феррари и его инновационные идеи, которые по-прежнему лежат в основе всего, что мы делаем в компании Ferrari.

Нас по-прежнему вдохновляет его видение, поэтому мы попросили Флавио Манцони, главного дизайнера Ferrari, воссоздать знаменитую фотографию нашего основателя: на этом портрете можно увидеть, что взор Энцо Феррари устремлён в будущее. Это своего рода декларация его отношения к делу и тех ценностей, которыми мы руководствуемся по сей день».

О том, чем вдохновлялся создатель этого интересного портрета, рассказал сам Манцони: «Мне сразу понравилась идея, ведь я много лет рисовал контуры новых моделей Ferrari. Чем больше я думал о воссоздании портрета Энцо Феррари, основателя компании, тем больше это меня увлекало.

Это давало возможность понять образ его мыслей, но самое главное – запечатлеть то, что видится нам в выражении его лица, в тех искрах, которые светятся в его глазах – в них непоколебимая вера в себя, направленная на достижение наивысших результатов.

На оригинальном старом фото он смотрит в объектив камеры, но мне показалось интересным, чтобы он смотрел куда-то за горизонт, потому что на самом деле он смотрел в будущее».

Источник:www.f1news.ru

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