Видео: Механики Red Bull шлют привет Хорнеру

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Команда Red Bull Racing решила передать привет своему руководителю, Кристиан Хорнеру, избрав для это жанр видеооткрытки.

В забавном ролике, появившемся сегодня на официальном канале команды в YouTube, рассказывается о том, как весело механики проводят августовский отпуск в Монако, катаются на катере, купаются и всячески развлекаются – в общем, по полной программе наслаждаются средиземноморским летом.

«Дорогой Кристиан, мы отлично проводим время здесь в Монако, – говорится в их послании. – Погода идеальная, мы отдыхаем и расслабляемся. На воде вкус холодного Red Bull ещё лучше. Даниэль Риккардо катается на вейкборде, а теперь настала моя очередь!»

Но при этом, стоит им задремать на солнцепёке, как им начинают сниться гонки, паддок, пит-стопы и прочие сцены, связанные с их работой – в общем, даже на отдыхе они мечтают вновь ринуться в бой. Впрочем, лучше досмотреть ролик до конца…

И вполне логично, что в финальных кадрах появляется надпись: «Увидимся в Зандфорте».